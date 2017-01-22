Bakan Soylu, Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Katıldı (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanlığı ile birlikte Türkiye'de uyuşturucu ile mücadele kanunu taslağını bir noktaya kadar getirdiklerini belirterek, "İnşallah Şubat ayı içerisinde bir kampa girilecek ve orada Türkiye'de yepyeni bir adım atılacak. Uyuşturucu ile mücadele kanun taslağının çalışmaları hükümetimize sunulmak üzere hazır hale getirilecek" dedi.



134. Dönem Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016 yılında eroin ele geçirme miktarının yüzde 33 arttığını ifade ederek, "Esrarın kilosu açısından da yüzde 253 artış söz konusu olmuştur. Bu bizim için yeterli değil. Terörle yapılan mücadelede arkadaşlarımızın ortaya koyduğu kararlılık ne kadar beni etkiliyorsa şu sigara, çay kaçakçılığı, eroin ve esrarın, uyuşturucunun yakalanması bütün bunlarda ortaya konulan başarıdan da son derece mutluyum. Türkiye'nin huzurunu sadece terörle alt üst etmeye çalışmıyorlar. Bu mesele de benim için önemli meseledir. Bir takım eksiklikler var bunları düzeltmemiz lazım. Çocuklarımızı bu illetten hep beraber kurtaracağız. Uyuşturucunun bir yerde satılmış olduğunu duyup da onu satanlara gereğini yapmıyorsa bu milletin sizde hakkı olsun. Özellikle 2016 yılında bonzaideki yakalamalarda da 382 kilograma kadar gelmişiz. Bu hem ucuz hem rahat ulaşılabilir bir şey. Bizim en önemli mücadele alanlarımızdan biri de bonzaidir" şeklinde konuştu.



Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Açık kıyılmış tütün bunun altını çiziyorum. Bu başımıza yeni bir dert olarak çıkmaktadır. 346 bin 250 kilogramlık bir yakalama yapmışız. Demek ki potansiyeli yükseltmişler. Orada bir alan ve pazar kurmuşlar. Biz, onların bulunduğu yerlere bir set çekeceğiz. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede muhakkak kanuna, hukukun temel ilkelerine ihtiyaç var. Adalet Bakanlığı ile birlikte Türkiye'de mücadele kanunu taslağını bir noktaya kadar getirdik. İnşallah Şubat ayı içerisinde bir kampa girilecek ve orada Türkiye'de yepyeni bir adım atılacak. Uyuşturucu ile mücadele kanun taslağının çalışmaları hükümetimize sunulmak üzere hazır hale getirilecek."



"İlgilendiğim en önemli konulardan biri de el yapımı patlayıcılardır"



Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Türkiye, kaçakçılığın her türlüsüyle mücadelede etmek durumunda olan bir ülkedir. Yapılan mücadelenin sadece kendisiyle değil, dünya ile ilgisi vardır. Bu yapı bize, hem uluslararası alanda hem ülke içinde bu işle ilgilenen birimler arasında istihbarat, koordinasyon ve işbirliğinin hayati öneme sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Her yeni gelişme, yeni imkanlarla birlikte yeni tehditler de sunmaktadır. Bu noktadan hareketle üç şeyi doğru tanımlamalıyız. Birincisi; tehditleri doğru şekilde tanımlamalıyız. İkincisi mücadele ilkelerimizi doğru şekilde tanımlamalıyız ve üçüncüsü hedeflerimizi doğru şekilde tanımlamalıyız. İşte bu toplantılar da bunları sağlamaya yöneliktir. El yapımı patlayıcılar, bu da başımızdaki yeni dertlerden yeni belalardan bir tanesidir. El yapımı patlayıcılar ile ilgili bir koordinasyon kurulumuz da var. Dünya da bununla uğraşıyor. Yaklaşık 4,5 aydır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. İlgilendiğim en önemli konulardan biri de el yapımı patlayıcılardır. Bu patlayıcıları uzaktan tespit edebilen bir teknoloji henüz bulunmuş değil."



Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti. - TRABZON