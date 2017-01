Bakan Soylu, Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Katıldı (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünün en önemli finansman kaynaklarından birinin uyuşturucu ticareti olduğunu belirterek, "Rakamın yıllık 1,5 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye üzerinden geçtiği tahmin edilen uyuşturucunun piyasa değeri yılda yaklaşık 40 milyar TL, güvenlik birimlerimizin ele geçirdiği uyuşturucunun piyasa değeri yılda yaklaşık 5 milyar TL civarındadır" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da bir otelde 134. Dönem Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, bilgisayar korsancılığının modern dünyanın karanlık yüzü olduğunu belirterek, "21.yüzyılın teknolojik seviyesi, medeniyet seviyesi bizlere yeni fırsatlar ve yeni imkanlar sunmaktadır. Ama aynı ölçüde yeni tehditler de sunmaktadır. Suçu önleme adına yeni cihazlar, yeni yöntemler, yeni teknikler sunan 21. yüzyıl modernizmi; aynı zamanda yeni suç türleri, yeni suç aletleri, mücadele edeceğimiz yeni suç sahalarını da bizlere sunmaktadır. Korsanlık, yüzyıllardır dünya üzerinde var olan bir suçtur ama siber korsanlık veya bilgisayar korsanlığı bizlere, modern dünyanın karanlık bir armağanıdır. İçki-sigara kaçakçılığını belki çok uzun zamandır biliyorduk ama biyokaçakçılık diye bir şeyle maalesef yeni tanıştık. Şeker, önceleri bu ülkede üretip güzel güzel tükettiğimiz bir üründü ama şimdi yasadışı yollardan ülkemize giren şekerle ilgili çalışmalar, takipler, operasyonlar yapmak durumundayız. Suçluları yakalamak için kullandığımız teknolojiler, bilgi kaynakları, elimizdeki küçük bir alet vasıtasıyla artık ceplerimize girdi. Aynı kaynakları suç işleme potansiyelindeki insanlar da kullanıyor. Eskiden teröristlerin kamplarda eğitimlerini aldıkları birçok bilgi, bugün maalesef internet dediğimiz mecrada, eğitim videolarıyla paylaşılıyor. Yani kurt da kuzu da aynı kaynaktan su içiyor. Vatandaşımız bizden hizmet beklemektedir. Çocuklarımızı her türlü kötülükten korumakla mükellefiz. Dolayısıyla kuzu olmak gibi bir seçeneğimiz yoktur. Devletimizin bütün gücünü kullanmak ve bu ülkeyi dört tarafından sarmış şer odaklarına göz açtırmamak, bizlerin tek seçeneğidir" dedi.



"Türkiye'de toplam sigara tüketiminin yaklaşık yüzde 15'i kaçak sigaradan oluşuyor"



Türkiye'de güvenlik güçlerinin yılda piyasa değeri 5 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirdiğini kaydeden Bakan Soylu, "PKK terör örgütünün en önemli finansman kaynaklarından birinin uyuşturucu ticareti olduğu hepinizce malumdur. Rakamın yıllık 1,5 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye üzerinden geçtiği tahmin edilen uyuşturucunun piyasa değeri yılda yaklaşık 40 milyar TL. Türkiye'de toplam sigara tüketiminin yaklaşık yüzde 15'i kaçak sigaradan oluşmaktadır ve burada devletimizin vergi kaybı yıllık 4.5 milyar TL düzeyindedir. Basit şekilde kıyaslayabilelim diye söylemek istiyorum. Ilgaz Tünelini 572 milyon TL proje maliyetiyle gerçekleştirdik. 1 milyar 140 milyon TL de Ovit Tünellerini inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Uyuşturucu ile mücadele noktasında 2002'den günümüze kadar 38 ülke ile 258 ortak operasyon gerçekleştirildi"



Türkiye'nin kaçakçılıkla mücadelede iş yükü ağır bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Coğrafi olarak, doğu diye tabir ettiğimiz dünyanın batıya açılan kapı konumundayız. Üç tarafımız denizlerle çevrili, buralardan giriş çıkışları kontrol etmek durumundayız. Suriye ve Irak sınırımızda devlet otoritesi noktasında ciddi sıkıntılar var. Askeri operasyonlar cereyan ediyor, terör tehlikesi sürüyor. Bunun getirdiği büyük bir göç dalgasının hem hedef hem de geçiş ülkesi konumundayız. Sınırlarımızın doğusunda ve güneyinde fakirlik ve savaş, batısında ise zenginlik ve refah dünyası var. Doğal olarak doğudan batıya doğru bir akış söz konusu. Bu akışın içinde uyuşturucu var, insan var, tarihi eser var, kaçakçılık konusuna girebilecek ne varsa hepsi var. Kaçırılacak malzeme var, uygun jeopolitik ortam var, sınırlarımızın dışı için konuşuyorum, uygun siyasi ortam var. Yani kaçakçılık için bütün bileşenler var. Bütün bu şartlara rağmen ülkemiz, kaçakçılığın her türüyle başarılı şekilde mücadele etmektedir. Örneğin, bir insanlık suçu olarak gördüğü uyuşturucu ile mücadele noktasında 2002'den günümüze kadar 38 ülke ile 258 ortak operasyon gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin uyuşturucu ile mücadelede gösterdiği başarılı çalışmalar uluslararası rapor ve bültenlere de yansımıştır" diye konuştu.



"Terör neyse bizim için uyuşturucu odur"



Birleşmiş Milletler'in 2016 Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre, 2014 yılında küresel düzeyde yakalanan eroinin yüzde 16'sının Türkiye tarafından ele geçirildiğini ifade eden Bakan Soylu, "2016 Avrupa Uyuşturucu Raporu'na göre, Avrupa genelinde 2014 yılında yakalanan 6,1 milyon ecstasy tabletin 3,6 milyonu Türkiye tarafından yakalanmıştır. Avrupa ve batı ile bizim özellikle uyuşturucu bakış açısı arasında ciddi fark var. Türkiye'yi uyuşturucu açısından bir geçiş ülkesi olarak nitelendiriyorlar. Batı bu konuda bizi hep aldatmaya çalışıyor. Onların yaptıklarının kat ve kat fazlasını doğu ve batı arasındaki bu transferde yakalayan, bu konuya şiddetli bir şekilde üzerine giden güvenlik güçlerimizle önemli başarılar elde eden ülke konumundayız. Bonzai denilen bir bela ile karşı karşıyayız. Terör neyse bizim için uyuşturucu odur. Terörle mücadelede hangi mantığı ortaya koyuyorsak uyuşturucu satıcısını gördüğünüz anda acımayacaksınız. Bundan ne dediğimi anlıyorsunuz. Çocuklarımız okulların etrafında uyuşturucu satmaya çalışanları gördüğünüz anda ona insan muamelesi yapmayacaksınız bu kadar basit. Bunu tüketeceğiz. Herkesin bu konuda talepleri ve feryatları var. Çocukları okula gönderip devlete emanet ediyorlar. Biz sırtımızı dönemeyiz. Teröristlerden endişe duyuyorsak çocuklarımıza bir takım torbalar içerisinde uyuşturucu satmaya çalışanlar kimselere de acımayacaksınız. Kanun ve hukuk, bu konuda her şey açıktır. Uyuşturucudan istifade eden en önemli unsur PKK terör örgütüdür" dedi. - TRABZON