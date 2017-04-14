Bakan Soylu: "Irak'ın Kuzeyinde PKK'nın Elinde 11 Tane Yeni Nesil Füze Var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyinde PKK'nın elinde 11 tane yeni nesil füzenin olduğunu ve bunun Batı'dan geldiğini bildiklerini vurguladı. Soylu, Diyarbakır'da meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili de 3 kişinin gözaltına alındığını, 4 kişinin arandığını söyledi.



İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı bir televizyon programında terörle mücadele konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen ve 2'si polis, 1'i sivil 3 kişinin şehit olduğu terör saldırısı ile ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Soylu, tünel kazımıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını, 4 kişinin ise arandığını bildirdi.



"PKK'nın elinde 11 tane yeni nesil füze var"



Irak'ın kuzeyinde PKK'nın elinde 11 tane yeni nesil füzenin olduğunu vurgulayan Soylu, "Bunlar nereden geliyor, PYD'den geliyor. PYD ile PKK aynı şey olduğu için oradaki savaş ortamında hangi yöntem varsa PKK/PDY'de aynı yöntemi kullanıyorlar. Orayı bir laboratuvar olarak değerlendiriyor. Oradaki çatışmaları Türkiye'ye yansıtmak için gerek DEAŞ olsun, gerekse de PKK ve PYD olsun ciddi bir uğraş içindeler. Özellikle referandum öncesi biz gerek yakaladıklarımız, gerekse de engellediğimiz olayları kamuoyu ile paylaşıyor değiliz. Sadece sayı veriyoruz. Ama bilmenizi isterim ki Türkiye'nin huzurunu etkileyebilmek için birçok operasyon hazırlıyorlar" diye konuştu.



"Terörün hatları var"



Soylu, terörizm ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, sınırlardan geçmek üzere olan 3 teröristin dün etkisiz hale getirildiğini belirtti. Terörün hatlarının olduğunun altını çizen Soylu, "İstanbul hat değil bir varış noktası. Ankara terör hattı değil, bir varış noktası. Yani eylem noktası ve hedef noktası. İzmir de bir varış noktası. Biz bu hatlara ve varış noktalarına yönelik güvenlik tedbirleri alıyoruz. Onların konuşlandığı, baskı kurdukları köyler var. Bütün kış boyunca o köyleri taradık. 980 sığınak bulundu. 987 terörist de etkisiz hale getirildi. Bütün bunlarla birlikte kabiliyetlerimizi de yükseltiyoruz" şeklinde konuştu.



"Kandil'de 13 yaşındaki çocukları taciz ediyorlar"



"Operasyonlar yapılıyor, bizimkiler geri çekiliyor, sonra terör örgütü geliyor tekrardan oraya konuyordu" diyen Soylu şunları kaydetti:



"Şimdi bu yöntem değişti Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Yaptığımız çok açık ve net. Oraya gidiyoruz ve orada kalıyoruz. Gittiğimiz neresi varsa biz orada kalıyoruz ve biz buna süpürme harekatı diyoruz. Terör örgütünü bulunduğu yerden mümkün olduğunca süpürüyoruz. Bir takım sivil toplum örgütleri var. Bu sivil toplum örgütleri hem Batı'dan destekleniyorlar, hem de ilgili belediyelerce destekleniyorlar. Bu sivil toplum örgütlerinin yaptığı en önemli hareketlerden bir tanesi Kandil'e adam kazandırmak. Şimdi biz milletvekilliği de yapıyoruz. Kendi şehrimizdeki bir spor kulübüne üç kuruş yardım yapabilmek için bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. 700 bin euro Batı'dan bir sivil toplum örgütüne geliyor ve bunlar 13 yaşındaki çocukları kandırıp veya onları zorlayıp Kandil'e götürüyorlar. Orada oturan anneler ben gittiğim zaman yanıma geliyorlar. 13 yaşındaki kızları alıyorlar dağa götürüyorlar. 13 yaşındaki çocuk tek ihtiyacı anne sevgisi, anne kucağıdır. Bunlar ahlaksızca bir şey daha yapıyorlar. O Kandil'de adlarını herkesin bildiği terörist başı denen ahlaksız ve insanlık dışı, hayvandan daha aşağı olan insanlar o çocukları karşılarına diziyorlar. Bunları biz oradan kaçanların söylediklerinden biliyoruz. Onları taciz ediyorlar. Bunun iki sebebi var. Birincisi hayvansı zevklerini tatmin edebilmek, ikincisi de bir daha onlar annelerinin, babalarının yanına utançlarından dönmesinler diye. Biz sadece teröristle mücadele etmiyoruz, kaynaklarıyla da mücadele ediyoruz."



"Dağa çıkışlarda yüzde 90 azalış söz konusu"



Soylu, "Gerek sivil toplum örgütleri, gerek belediyeler, gerekse bunları destekleyen unsurların tamamına yaptığımız operasyonların neticesinde son 7 ayda, bir önceki yılın 7 ayına nazaran dağa çıkışlarda yüzde 90 azalış söz konusu. Bu 1 yıldaki bir değişikliktir. 912'den 95'e düştü dağa çıkışlar. Teslim olma rakamı da son 17 yılın en yükseğidir" dedi.



Teröristlerin oyun konsollarının sohbet odalarında yaptıkları propaganda çalışmalarına ilişkin Soylu, "Özellikle DEAŞ bunu çok üstün kullanıyor. FETÖ de bunu üstün bir şekilde kullanıyor. Son yaptığımız operasyonlarda FETÖ'nün halen bunu kullandığını görüyoruz ve tespit ediyoruz. Şeytanın aklına gelmeyen bütün işler bu terör örgütlerinin aklına geliyor. Uluslararası bazı yerlerden ciddi şekilde bu programlarla ilgili destek alıyorlar. DEAŞ iyi kullanıyor, FETÖ iyi kullanıyor, PKK da kullanmaya çalışıyor ama kırsalda oldukları için daha az kabiliyete sahipler. Merkezlerde ise yüksek destek alıyorlar ve kullanıyorlar. Az önce söyledim, 11 tane yeni nesil füze PKK'nın elinde şu an. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bunun Batı'dan geldiğini hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.



Terör propagandasına 3 bin 200'ün üzerinde tutuklama



Soylu, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 bin 200'ün üzerinde kişinin tutuklandığı bilgisini vererek, "Bu yaklaşık 8 binin üzerindeki insan üzerinde yapılan bir süreçti. FETÖ emniyetin içerisini boşaltmış. Emniyetin dışında bir alan kurmuş. Emniyeti meşru bir alan haline getirmiş ama bütün operasyonlarını ve kabiliyetlerini emniyetin dışına taşımış. Bizim siber dairemizi boşaltmış. Biz siber dairesini en yüksek noktada güçlendiriyoruz. Devletimizin bu konuda kaynak gibi bir endişesi söz konusu değil" dedi.



"Devletin içerisine en az devlet kadar sızmışlar"



FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olan ByLock üzerinde yapılan çalışmaların bitip bitmediğinin sorulması üzerine Soylu, "Bir sayı vermemin doğru olmayacağını düşünüyorum. Bu ülkemizin temel güvenliği açısından önemlidir. Hem rakamlar hem de gerçek kişiler bizim elimizde. FETÖ mücadelesinde nerede olduğumuzu da biliyoruz. Ben 3 ay önce 'işin yüzeyindeyiz' dedim. Halen yüzeyin çok az altına düşmüş durumdayız. 40 yılı aşkın bir zamandır ülkenin her yerine sızmış bunlar. Dört bir koldan hem PKK, hem FETÖ, hem de DEAŞ ile mücadele ediyoruz. Devlet içerisinde en az devlet kadar büyük bir alan oluşturmuşlar. Devletin dışında en az devlet kadar ikinci bir alan da oluşturmuşlar. Hem devletin içinde hem de devletin dışında alan oluşturmuşlar. Bunu bu kadar kısa sürede çözebilmek mümkün değil. Halkımız hiç merak etmesin. FETÖ konusunda onları hareket edemeyecekleri bir hale getirdiğimizi düşünüyoruz" açıklamalarında bulundu.



Soylu duygusal anlar yaşadı



Bakan Soylu, "Terör operasyonlarını anlatırken heyecanlandınız, sesiniz titredi. 7 aydır İçişleri Bakanlığı koltuğundasınız ve ciddi anlamda sarsıldığınız, umutsuzluğa kapılıp gözyaşlarınızı tutamadığınız oldu mu?" yönündeki soruya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı. Soylu, "Şehit evlatlarından gelen mektuplarda... Masamın yanında o mektuplar var. Eğer insanlıktan çıkarsam o mektuplara bakıyorum. 'Süleyman amca, babamın kanı yerde kalmasın' diyor. Hepimizin çocukları var. Bu ülkeye haksızlık yapılıyor ve biz bu haksızlıkları ortadan kaldırmalıyız. Teröristlere karşı son derece acımasız olmalıyız. Özellikle vatandaşımıza karşı medeniyetimizin bize verdiği iyiliği de sonuna kadar kullanmalıyız. Bugün bunu yapıyoruz ve terör örgütü de bundan rahatsız" dedi. - ANKARA