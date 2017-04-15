Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığına Gelen Fetö İhbarını Anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığa FETÖ ile ilgili gelen ihbarı anlattı.



Trabzon'da Atatürk Alanında yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile ilgili gelen ihbarı anlattı. Dost diye bildikleri Batılı bir ülkenin bir hukuk bürosuna külliyatlı bir para gönderdiğini belirten Bakan Soylu, "Bu sabah İçişleri Bakanlığına gittiğimde sabahın erken saatlerinde önüme bir ihbar geldi. Hem de bütün detaylarıyla beraber. İhbar ne biliyor musunuz? Bu ülkede FETÖ'den dolayı tutuklanan hakim ve savcılarla alakalı. Bir hukuk bürosuna, bizim dost diye bildiğimiz bir Batılı ülke evet külliyatlı bir para gönderiyor ve diyor ki 'Bu avukatları siz savunacaksınız. Burada gördüğünüz eksiklikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bildireceksiniz ve ondan sonra da biz gereğini yerine getireceğiz.' Sözleşme yapıyorlar. Bunu, bize o hukuk bürosundaki o vatansever avukat, 'bu topraklarımıza ihanettir, bu memleketimize ihanettir' diye bize bildiriyor. Sözleşmeleriyle beraber, bütün detaylarıyla beraber bildiriyor. Ey Türkiye, evet nasıl yedi düvel İstiklal mücadelesinde ve Çanakkale'de üzerimize gelmişse bugün de üzerimize geliyor ama nafile Türk milleti ayaktadır, ayaktadır, ayaktadır" ifadelerini kullandı. - TRABZON