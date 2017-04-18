Bakan Soylu: "Helikopterde Dış Etken Söz Konusu Değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'deki helikopter kazasına ilişkin enkaza 16.34 sırasında ulaşıldığını kaydederek, "Helikopterde dış etken söz konusu değil" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'deki helikopter kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, bakanlıkta gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopter bir taraftan ilçeler arası görevlilerin intikalini sağlamak, diğer taraftan ilk derece komiser yardımcılığı sınavına giren kahraman evlatlarımızı, kardeşlerimizi yerlerine intikal ettirmek ve diğer taraftan da bir hakimimizin intikalini sağlamak için 12 kişilik toplam yolcu artı mürettebatla birlikte saat 11.35 itibari ile Tunceli Pülümür Dağ yolundan kalkışını gerçekleştirdi. Ondan önce hem Kartal pisti hem Nazimiye'den gerekli personeli aldı ve Tunceli Pülümür Dağ yolundan kalktıktan sonra da 11.43 sıralarından kendisi ile tüm irtibatlar kesildi" ifadelerini kullandı.



"Helikopterde dış etken söz konusu değil"



Bakan Soylu, sinyal kesilmesinin ardından haberin intikal ettiğini kaydetti. Soylu, arama kurtarma çalışmaları ile ulaşım sağlanmaya çalışıldığını belirterek, "Yaklaşık 2 buçuk saatlik bir tırmanma sonucunda 4 timimiz birlikte helikopterin enkazına saat 16.34 sıralarında ulaştı. Helikopterin yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler. 12 vatan evladımızın hayat belirtileri olup, olmadığını kontrol ettiler. Maalesef 12 vatan evladımız hakkın rahmetine kavuşmuş şehit olmuşlardır. Oradaki hava şartları çok zor durumda helikopter inme imkanı yok. Oradan intikalleri noktasında arkadaşlarımız bir değerlendirme yapıyorlar. En kısa süre içinde şehitlerimizi oradan alıp, Tunceli'ye intikal ettireceğiz. Helikopterde dış etken söz konusu değil" açıklamasında bulundu. - ANKARA