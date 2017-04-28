Bakan Soylu "Fetö Terör Örgütü'nde Bir Sökülme Söz Konusudur"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ Terör Örgütü'ne yönelik 15 Temmuz'dan bu yana sürdürülen en büyük FETÖ Operasyonu olarak dikkat çeken Mahrem İmamlar Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunarak "Bir sökülme söz konusudur. Özellikle Mahrem imamlar operasyonu ile elde edilen sonuç itibariyle söylüyorum. Milletimiz sabırlı olsun. Devletimiz kararlıdır, bu konuda bu adımları atmaktan da bedeli ne olursa olsun çekinmeyecektir" dedi.



Bakan Süleyman Soylu, Trabzon'da Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Kitap Fuarı'nın çıkışında basın mensuplarının yürütülen FETÖ ve Terör Operasyonları ile ilgili sorularını cevaplandırdı. Soylu, "Meseleyi sadece yapılan bir operasyondan ibaret görmek belki fotoğrafın tamamıyla ilgili bir eksiklik ortaya koyabilir" diyerek başladığı konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti ile bir saldırı ile karşı karşıya kaldı. Bizim görevimiz bu saldırını içinde kim varsa, bu saldırın arkasında kim varsa bu saldırının aklını kim ortaya koymuşsa, bu saldırıyı kim tertip etmişse çıkartıp milletin önüne koymaktır. Özellikle hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır da. Bu FETÖ terör örgütü, attığı bütün adımlar itibariyle ve ortaya koyduğu huzursuzluk ve Türkiye'ye ve milletimize saldırganlık itibariyle 15 Temmuz akşamı hain bir darbe girişimine girmiştir. Bunun karşılığını bu millet ve devlet alacaktır. Hangi birimde olursa olsun. Ne noktada olursa olsun kararlılığımız ve irademiz bizden sonra gelecek nesillere ve bizden sonra gelecek Türkiye'ye bir daha böyle bir musibetle karşı karşıyla kalınmamasının sağlanmasıdır. Bunun için tüm birimlerde, tüm kurumlarda çalışmalar devam etmektedir. Yani ilk günden itibaren kararlılığında devletimizin ve hükümetin hiçbir esneklik olmamıştır. Yapmamız gereken bu işlere karışanlarla karışmayanlar arasındaki ayrımı gerçekleştirmektir. Bunun için gerekli mekanizmalar oluşturuldu. FETÖ terör örgütünü basit bir örgüt olarak nitelendirenler hata ediyor. Bu örgüt uzun yıllardan beri şeytani planlarla Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirmeye çalışan ve bu konuda birçok insanı da esir alan bir terör örgütüdür. Eğer operasyonlar yeterli olur diyenler varsa benim kanaattim onlarda yanılgı içerisindeler. Bunu İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. 4-5 ay öncesi operasyonların yüzeysel noktada olduğunu ifade etmiştim. Daha yüzeyin altına yeni girmeye başladık. Bu sadece bizim millete yönelik bir terör örgütü değildir. Evet merkezi burası olarak konuşlandırılmıştır. Pergelin sabit ayağını buraya koymuştur, diğer ayağı ile beraber de etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya musallat olmaya çalışmıştır. Kim onlara destek oluyorsa olacaksa ki en yakın dost ve müttefik bildiklerimiz maalesef hala meselinin farkında değiller. Devletimizin bütün kurumları hem kendi sınırlarımız içinde hem uluslar arası alanda bu meselenin ciddiyetini anlatmaya çalışıyorlar. Bazıları anlıyorlar, bazılara anlamamazlıktan geliyorlar" ifadelerini kullandı.



"Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olmasa idi"



Konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelesine vurgu yapan Soylu "Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olmasa idi bunu net bir şekilde söylüyorum. Bu ülkede yaşayan herkes. Lafı büyük söyleyen dahiller herkes FETÖ terör örgütünün esareti altındaydı. Adım attırmazlardı bu ülkeye. Eğer Tayyip Erdoğan olmamış olsaydı, bu kararlılık olmasaydı, bugün özgür ve hür bir ülkede yaşamıyor olacaktık" dedi.



"Tüm kurumlar, emniyet önemlidir, adalet önemlidir" diyen Soylu "Diğer bütün kurumlar önemlidir. Türk silahlı Kuvvetleri önemlidir. Bu konuda herkes büyük bir çalışma içindedir. Sadece bizim son günlerde tespit ettiğimiz önemli bir yerdeki önemli bir kişinin önemli bir değerlendirmesi mevcuttur. 'Eğer beni bulmuşsanız anlaşılıyor ki bu iş çözülüyor' Kendilerini ne kadar gizlediklerini ne kadar gizlilik esası içinde adım attıklarını bu bir örnek biz bunun binlercesi ile uğraşıyoruz. Bir sökülme söz konusudur. Özellikle Mahrem imamlar operasyonu ile elde edilen sonuç itibariyle söylüyorum. Milletimiz sabırlı olsun. Devletimiz kararlıdır bu konuda bu adımlar atmaktan da bedeli ne olursa olsun çekinmeyecektir" şeklinde konuştu.



"Bugün sanırım 70'in üzerinde operasyon var; Bunların 40 orta ve büyük operasyonlar"



Terörle mücadele operasyonları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Süleyman Soylu, şunları söyledi:



"Evlatlarımız bugün büyük bir mücadele gerçekleştiriyorlar. Milletimize buradan önemli bir şeyi ifade etmek istiyorum. Terör örgütü son 1 ay içinde Türkiye'ye sınırlardan tekrar kış üstlenmelerinden sonra mağaralardan tekrar sirayet etmeye çalışmaktadır. Şuanda yaklaşık 25- 30 yıldır girilmeyen alanlara giriyoruz. Şuanda Türkiye'nin önemli bir yerinde jandarmamız ve diğer birimlerimiz önemli bir hareket düzenliyorlar. Bugün sanırım 70'ün üzerinde operasyon var. Bunların 40 orta ve büyük operasyonlar. Bu operasyonlar bir taraftan terörün sızmaya çalıştığı alanlarda oluyor bir taraftan da gerek İHA'larımız vasıtasıyla gerek teknik kabiliyetimiz ve gerek istihbaratımız vasıtasıyla tahkim edilmeye çalışılıyor. Milletimiz özellikle şunu bilmesini isteriz. Terörle mücadele kabiliyetimiz yükselmektedir. Daha yapacaklarımız da var. En önemli unsur güvenlik kuvvetlerimizin morali en üst seviyededir. Bu mücadelede Allah'ın izniyle milletimizin desteği ile sonuç alacağız, buna inancımız tamdır. Çok daha iyi haberler vereceğimize inanıyoruz. Bu arada şehitlerimizde oluyor. Yüreğimiz içimiz kavruluyor ama şuna inanın dün gece itibariyle Van Asayiş Kolordu Komutanımızla yaptığımız bir konuşma ve bana verdiği ayrıntı tüylerimi diken diken etti. Çünkü komuta kademesindeki bir arkadaşımız girdiği yer aslen kendisini düşünen bir insanın girebileceği bir yere girdiler. Çok kahraman evlatlarımızla beraber bu mücadeleyi sergiliyoruz. Hem şehitlere sorumluluğumuz hem kahraman gazilerimize sorumluluğumuz hem de aynı zamanda bugün bu mücadeleye yapan evlatlarımıza sorumluluğumuz son derece büyüktür" ifadelerini kullandı.



Soylu, açıklamalarının ardından Trabzon Valiliği'ne hareket etti. - TRABZON