Bakan Soylu: "Fetö, PKK Kamplarında Eğitim Veriyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün PKK kamplarında eğitim verdiğini belirterek, "Öyle cinlikler, öyle ihanetler düşünüyorlar ki yumurta arabaları içerisinde silah, bomba. Öyle hainlikler düşünüyorlar ki bu ülkenin huzurunu bozabilmek için insanın aklına gelmeyecek şeytanlıklar planlıyorlar" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Terör ve Türkiye'nin Güvenlik Politikaları" konulu toplantıda öğrencilere seslenerek Türkiye'nin terörlü mücadelede ortaya koyduğu çalışmayı anlattı.



Bakan Soylu, toplumlar arasında cereyan eden savaşların mutlaka içinde bir sebebi canlandırdığını belirterek, "Özellikle toplumlar arasında cereyan eden ve bizim savaş diye adlandırdığımız her çatışmanın kendi içinde mutlaka bir sebep barındırır. Bu bazen bir ekonomik menfaattir, bazen ülkeye ait bir prestij bazen de bir intibadır. Bazen bir gelecek kaygısıdır. Birinci dünya savaşı açık bir şekilde ekonomik menfaatler savaşıydı. Sömürgeci devletler mevcut düzenlerinin devamını ve birbirine üstünlük sağlamak için belli bir anlayışı ortaya koydular" dedi.



PKK terörünün Türkiye'yi uzun yıllar yüz yüze bıraktığını kaydeden Soylu, "PKK terörü Türkiye'yi sınırları içerisinde, aslında bu vekalet savaşlarıyla uzun yıllar yüz yüze bırakmıştır. Türkiye, yanı başında yaşananlarla aynı kodlara sahip bir çatışmayı kendi içinde hemen hemen aynı dönemlerde yaşamaya devam etmiştir. Tıpkı dışarıda olduğu gibi bu çatışmanın sahibi hepimiz biliyor ve anlıyoruz ki; ortada yoktur. Terör örgütü açısında nihai olarak ulaşabileceği bir yer de yoktur. Aslında mantıkla izah edilebilir bir amaç ta yoktur. Dünyadaki yeni güvenlik oyunundaki diziliş tıpkı bir satranç tahtası gibi; önde piyonlar, arkada büyük figürler var. Önde piyonlar savaşıyor, arkada oyunu kuran büyük figürler mücadele ediyor. Burada hem piyonları savuşturmalıyız, hem de büyük figürlerin ne yaptığını anlamak ve stratejimizi de doğru belirlemek zorundayız" diye konuştu.



"FETÖ, PKK KAMPLARINDA EĞİTİM VERİYOR"



FETÖ'nün PKK kamplarında eğitim verdiğini ifade eden Bakan Soylu, "Öyle cinlikler, öyle ihanetler düşünüyorlar ki; yumurta arabaları içerisinde silah, bomba. Öyle hainlikler düşünüyorlar ki; bu ülkenin huzurunu bozabilmek için insanın aklına gelmeyecek şeytanlıklar planlıyorlar. Gerek DAEŞ, gerek PKK olsun. Burada başka bir şeyi daha söyleyeyim; Silahlı kuvvetlerimizdeki FETÖ'cülerin bazı PKK kamplarında eğitim verdiğini dahi biliyoruz. Tehdidin hangi boyutta olduğunu ve Türkiye'nin nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığını, eğer Türkiye kendisini dik tutmazsa nasıl bir süreçle karşı karşıya kalacağımızı da bir şekilde ifade etmek için bu örneği verdim" dedi.



Bakan Soylu konuşmasında özellikle son 6 ayda terörle mücadelede verdikleri çalışmaları anlatarak terörle mücadelede çalışmaların amansız bir şekilde süreceğini sözlerine ekledi.



(Bekir Koca/İHA)