Bakan Soylu: Dört Bir Koldan Bu Ülkeye Saldırıyorlar

– İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin çok zor olduğunu belirterek, "Dört bir koldan bu ülkeye saldırıyorlar, bu ülkeye diz çökertmek istiyorlar" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Trabzon'da Atatürk Alanı'nda düzenlenen referandum mitinginde vatandaşlara seslendi, anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.Terörle mücadelenin zor olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Sizden aldığımız emaneti namusumuzla, onurumuzla, cesaretinizle, ortaya koyduğunuz kararlılıkla, sizin o dik oynama anlayışınızla beraber yapmaya çalışıyoruz. Neyimiz varsa, cesaretimiz varsa sizdendir. Güçlü adımlar atıyorsak o da sizdendir. Terörle mücadele eden ülkedeki kardeşlerinizden biriyim. Bu ülkede terörle mücadelenin çok zor olduğunu sizler de biliyorsunuz. Dört bir koldan bu ülkeye saldırıyorlar, diz çökertmek istiyorlar. PKK'sı, DEAŞ'ı FETÖ'sü, DHKPC'si. Almanya Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşması için izin vermemişti. PKK'nın Avrupa'daki sözde yöneticilerinden biri Mustafa Karasu bugün, Hamburg'da bir üniversiteye bağlanıyor ve diyor ki; 'Hayır vereceksiniz, hayır vermek zorundasınız ki, PKK kazansın.' Açık söylüyor, net söylüyor."



'ERKEN SAATLERDE BİR İHBAR GELDİ'



Sabah saatlerinde bir ihbar geldiğini kaydeden Bakan Soylu, konuşmasını şöyle dürdürdü:



"Türkiye'nin nasıl bir süreç içerisinde olduğunu anlatmak için sizlere bir şey söyleyeceğim. Bu sabah İçişleri Bakanlığı'na gittiğimde, sabahın erken saatlerinde önüme tüm detaylarıyla bir ihbar geldi. FETÖ'den dolayı tutuklanan hakim ve savcılarla alakalı. Bir hukuk bürosuna, bizim dost diye bildiğimiz bir batılı ülke, külliyatlı bir para gönderiyor ve diyor ki; 'Bu avukatları siz savunacaksınız. Gördüğünüz eksiklikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bildireceksiniz. Ondan sonra da biz gereğini yerine getireceğiz.'Sözleşme yapıyorlar. O hukuk bürosundaki bir vatansever avukat, 'Bu ülkeye ihanettir, bu topraklarımıza ihanettir, memleketimize ihanettir' diye bunu bize bildiriyor. Sözleşmeleriyle, bütün detaylarıyla beraber bildiriyor. Ey Türkiye, 7 düvel İstiklal mücadelesinde ve Çanakkale'de üzerimize gelmişse bugün de geliyor, ama nafile. Türk milleti ayaktadır."



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandum da 'Evet' oyu isteyerek konuşmasını tamamladı.



- Trabzon