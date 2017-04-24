Bakan Soylu, Disk Başkanı Beko ile Görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve DİSK Başkanı Kani Beko arasında yapılan görüşmede, DİSK’in 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlama talebine Bakan Soylu olumsuz yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve DİSK Başkanı Kani Beko arasında yapılan görüşmede, DİSK'in 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlama talebine Bakan Soylu olumsuz yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DİSK Başkanı Kani Beko ile Bakanlıkta görüştü. İstanbul'da Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarının gündeme geldiği toplantıda Bakan Soylu'nun, DİSK'in kutlama talebine olumlu yanıt vermediği öğrenildi. - ANKARA