Bakan Soylu: Deniz Baykal Sana da Yazıklar Olsun (4)

'TÜKÜRÜKLERİYLE KODESTE UĞRAŞSIN DURSUN'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alaşehir mitinginin ardından, şehir merkezine geçti, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Bakan Soylu, konuşmasında HDP'yi eleştirdi, "PKK'nın sözde partisinden HDP'den bahsediyorum. Onun bir adamı 'T.C'yi tükürüğümüzle boğarız' dedi. O şimdi hak ettiği yerde kendi tükürükleriyle kodeste uğraşsın şimdi. Şımardılar, milleti tehdit ettiler. Birisi çıktı 'sırtımızı PYD'ye dayarız, PKK'ya da dayarız' dedi. Şimdi orda duvara dayasın da görsün gününü. Biz Muş Vorto'yu, Cizre'ye özerklik ilan edeceğiz dediler. O gün afranız, fiyakanız vardı ya, hadi bakalım cesaretiniz varsa bugün özerklikten bahsedin de alalım boyunuzun posunuzun ölçüsünü. Bize acı yaşatanlara dünyanın en acımasız davranışını ortaya koymazsak, çocuklarımızın kanını yerde bırakırsak namerdiz" dedi.



'KANDİL'DE KIZ ÇOCUKLARI TACİZE UĞRUYOR'



Kandil'de çocukların tacize uğradığını ifade eden Bakan Soylu, "Yüksekova'da bir anne kolumu tuttu. 'Sen devletin adamısın, güçlü bir adamsın, benim 13 yaşımdaki kızımı benden almak istediler' dedi. 13-14 yaşındaki kızları Kandil'e götürüp, annelerinin sevgisinden uzaklaştırıyorlar. Ben de bir babayım. 13 yaşındaki çocuğun yeri anasının kucağıdır. Eğer bu ülkede bundan sonra bu çocukları alıp dağa götürüp, bu çocukları orada taciz yaparlarsa içişleri bakanlığı bana haram olsun. Bunlar o kadar ahlaksız ki, alçak ki, Kandil'deki itlerden bahsediyorum. Bunlar oraya kız çocuklarını getiriyorlar. Kız çocuklarına pantolonu şöyle giyeceksin, etekliği böyle giyeceksin diye, o 50 yaşındaki 60 yaşındaki iğrenç adamlar taciz yapıyorlar. Eğer bunları onların yanlarına bırakırsak biz de adam değiliz" diye konuştu.



ŞEHİT POLİSİ ANLATIRKEN GÖZLERİ DOLDU



Konuşması sırasında elini yumruk yapan Bakan Soylu, Diyarbakır'da yaşadığı olayı anlattı. Bakan Soylu, "Bundan iki ay önce Diyarbakır'a gittim, konuşurken elimi böyle yapmışım, fotoğrafımı çekmişler. Orada Kadir Miraç Özcan diye bir polis memuru var, Trabzonlu bir çocuk. Gelmiş, benden bir gün sonra orda nasıl ben konuşuyorsam elini öyle yapmış. Altına da 'koçum benim' diye yazmış. ve geçen ay hainlerin, alçakların el yapımı patlayıcısıyla şehit olmuş. Bizim onlara borcumuz var. Bu borcun ödeyeceğiz, dünya şahit olsun" dedi.



Bakan Soylu, şehit polisi anlatırken sesi titredi, gözleri doldu. Konuşmasının sonunda Manisalılardan 'Evet' oyu isteyen Bakan Soylu, Turgutlu'ya hareket etti.



Nermin UÇTU - Ersan ERDOĞAN / MANİSA,



