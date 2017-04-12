Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na "oyuncak tank" göndermesi

İçişleri Bakanı Soylu: "Sana oyuncak bir tank göndersinler bak bakalım önüne veya üzerine çıkabiliyor musun"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de vatandaşlara hitap etti



İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kılıçdaroğlu tankın üzerine çıkma hevesin varsa bizim milletimiz kadirşinastır. Sana oyuncak bir tank göndersinler, bak bakalım önüne veya üzerine çıkabiliyor musun? Öyle kolay değil yürek ister, cesaret ister, demokrasiye sadakat ister, millete sadakat ister Allah'a teslimiyet ister" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleşen mitingde konuşan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

HDP Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a göndermede bulunan Bakan Soylu, sert eleştirilerde bulundu.

Bakan Soylu, "Sadece onlar değil birileri daha var duyuyorsunuz musluklardan kan akıtıp da oradaki kardeşlerimizi tehdit eden bize oy vermezseniz kanınızı böyle akıtırız diyenler var ya hani terör örgütünün bir tane partisi var söz de aynısı. Çocukların okullarına gittiler onları çağırdılar annelerinize babalarınıza selam söyleyin oy vermezlerse gereğini yerine getiririz dediler. Evlerine pusula gönderdiler tehdit edebildiklerini öyle tehdit ettiler. Tehdit edemediklerini de ne olursunuz bundan sonra silaha kesinlikle sarılmayacağız. Demokrasi diyeceğiz sözde ağızlarına hiç yakışmayan barış diyeceğiz. Bunlarla beraber bizi yüzde 10 üzerine çıkartın bak hiç bir şey yapmayacağız dediler ama yüzde 10 üzerine çıktılar ve maskeleri ve o eski anlayışlarla beraber aynen ortaya çıktı. Şunu söylemek istiyorum hatırlıyor musunuz? Orada hanım efendiler daha iyi hatırlar birisi bir şey söylemişti biz sırtımızı 7 Haziran'dan sonra afralarından tafralarından geçilmedi ya 7 Haziran'dan sonra ne dediler biz sırtımızı PYD'ye PKK'ya YPG'ye dayadık dediler. Bakın! şimdi 4 tane duvar verdik onlara istediği hangi duvara sırtını dayayacaksa dayayabilir. Bu millet bin yıldır bu topraklarda kardeşlik içinde yaşamaktadır. Öyle 3, 5 tane eşkıyanın korkuyla sindirerek bu ülkenin kardeşliğini bozacağına izin vereceğimizi zannediyorlarsa yanılıyorlar" şeklinde konuştu.

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: "Sen kim, Tayyip Erdoğan kim"

Referandum ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek şunları söyledi: "Darbe olacakmışmış da tankın üzerine çıkacakmış öyle mi? Sen Tayyip Erdoğan'la aşık atmayı bırak o akşam nereye kaçacağım diye düşünürken, Tayyip Erdoğan Marmaris'ten uçağa bindi ve F16'lar havadayken, 'milletimi yalnız bırakmam Allah'a teslim olurum' diyerek İstanbul'a geldi. Sen kim, Tayyip Erdoğan kim. Kılıçdaroğlu tankın üzerine çıkma hevesin varsa bizim milletimiz kadirşinastır sana oyuncak bir tank göndersinler bak bakalım önüne veya üzerine çıkabiliyor musun. Öyle kolay değil yürek ister, cesaret ister, demokrasiye sadakat ister, millete sadakat ister Allah'a teslimiyet ister."