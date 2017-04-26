Bakan Soylu'dan 'Fetö Operasyonu' Açıklaması: 72 İlde, Bin 9 Mahrem İmam Gözaltına Alındı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara merkezli 81 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonlarıyla ilgili "Şu ana kadar 72 ilde, bin 9 mahrem imam gözaltına alınmıştır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından önemli bir adımdır" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'Göç Politikaları Kurulu İkinci Toplantısı'nın açılışında konuştu. Bakan Soylu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emniyet teşkilatına yönelik Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mahrem yapılanması soruşturması kapsamında, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 72 ilde, bin 9 'mahrem imam'ın gözaltına alındığını bildiren Bakan Soylu, "Adalet Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz bir çalışma çerçevesinde, emniyetimize maalesef sızmış ve emniyetimizi dışarıdan yönetmeye çalışan, adına 'mahrem imamlar' dediğimiz ve neredeyse alternatif bir emniyet yapılanması ortaya koymaya çalışan, devletin kendi kurallarını hiçe sayan ve bu konuda kendi gündemini, kendi taleplerini ve kendi iddialarını dile getirmeye çalışan bir yapıyı hem açığa çıkartmanın hem deşifre etmenin hem de çökertmenin çalışmasının en önemli adımı bu sabah Adalet Bakanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 81 ilde yapıla bir operasyonla gerçekleştirilmiştir. Hala devam etmektedir. Şu ana kadar 72 ilde, bin 9 mahrem imam gözaltına alınmıştır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından önemli bir adımdır" diye konuştu. - Ankara