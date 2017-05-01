Bakan Soylu'dan 1 Mayıs Mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin, "Emeğin bu en büyük bayramının, çalışma hayatının bütün taraflarıyla huzur ve güven içinde kutlanabilmesi için İçişleri Bakanlığımız bütün birimleriyle görevinin başındadır." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hayatın en önemli ve kutsal öznelerinden biri olan emeğe ve onun sahiplerine olan vefamızı bir nebze de olsun yerine getirmeye çalıştığımız önemli bir günün yıl dönümündeyiz." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin, özellikle 2002 sonrasında her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Soylu, çalışma hayatının genelinde, kadınlar ile engelliler gibi özellikli grupların iş hayatındaki hakları konusunda ciddi adımlar ve yasal düzenlemelerin, toplumsal uzlaşma ve karşılıklı istişareyle gerçekleştirildiğini kaydetti.



Soylu, 2008'de 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanmasının, 2009'da ise bu günün resmi tatil olarak ilan edildiğine işaret ederek, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ın ülkenin birçok noktasında barış ve kardeşlik içerisinde kutlanacağını vurguladı.



1 Mayıs'ı, birbirinden farklı görüşlerin, emeğin kutsallığı etrafında birleşebildiği özel bir gün olarak yeni bir yaklaşımla ele aldıklarını belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı:



"Artık 1 Mayıs, çalışma hayatındaki sorunların tümüyle masaya yatırıldığı, dile getirilen bütün çözüm önerilerinin ve taleplerin değerlendirildiği, bir sonraki 1 Mayıs'a yeni tartışmaların değil çözümlerin devredildiği yeni bir anlayışla, birlik ve beraberlik içinde kutlanmaktadır. Emeğin bu en büyük bayramının, çalışma hayatının bütün taraflarıyla huzur ve güven içinde kutlanabilmesi için İçişleri Bakanlığımız bütün birimleriyle görevinin başındadır."



Soylu, kutlama programlarının belirlenmesinde güvenlik birimleriyle istişare eden sendikalar ile sivil toplum kuruşlarının ve bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.