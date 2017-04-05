Bakan Soylu: "Çocuklarımızı Bir Daha Dağa Götürürlerse, Bana Bakanlık Haram Olsun"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadelenin etkin şekilde devam ettiğini belirterek, "Eğer bu çocukları bir daha o dağlara götürüp onlardan terörist yapmaya çalışırlarsa bana İçişleri Bakanlığı haram olsun" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Kurulan platformdan vatandaşlara seslenen Soylu, milletin çok sıkıntılar çektiğini, sürekli terbiye edilmeye çalışıldığını vurguladı. Türk milletinin terörizmle, anarşizmle, enflasyonla, ekonomik krizlerle, mezhepler ve etnik köken üzerinden, darbelerle ve muhtıralarla terbiye edilmeye çalışıldığını belirten Soylu, bu coğrafyanın millet tarafından yönetilmesinin istenmediğini kaydetti.



15 Temmuz'da yaşananları hatırlatan Soylu, "16 Nisan sadece bu ülkede 18 maddelik bir anayasa değişikliği değildir. Bunların bize sürekli 'patron' dayatmasına karşı, patron millettir diyeceğimiz günün adıdır" diye konuştu.



Konuşmasında terörle mücadele vurgusu yapan Soylu, "Büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. O 'Dağlarda biz varız' diyenler. 'Gabar'da biz varız, Cudi'de biz varız, Tunceli'de biz varız, Bitlis'te biz varız' diyenleri bizim evlatlarımız fellik fellik arıyor da fare gibi kaçıyorlar. Hiç endişe etmeyin. Bu ülkenin birliğine ve kardeşliğine helal getirmeyiz. Orada kardeşlerimize yapılan baskıları biliyoruz. Ben kardeşinizim. Benim de bir evladım var. 13 yaşındaki kızları dağlara götürüyorlar. Onların yanı annelerinin yanı, öğretmenlerinin yanı. Yarına umutla bakmak isteyen çocuklarımızı, her biri öğretmen, doktor, eczacı olmak isteyen o çocukları dağlara götürüyorlar. Ben o çocukların bir kısmının kaçınca neler söylediklerini, o itlerin Kandil'de çocuklarımıza neler yaptıklarını, hangi tacizleri yaptıklarını içim kanayarak okuyorum ve dinliyorum. Eğer bu çocukları bir daha o dağlara götürüp onlardan terörist yapmaya çalışırlarsa bana içişleri bakanlığı haram olsun" ifadelerini kullandı.



"Biz 300 yıl boyunca bugünü bekliyoruz. Gerileme dönemindeydik biz. 21. asrın başından itibaren Türkiye yükselme dönemine girdi" diyen Bakan Soylu. "Eğer bu 4 yılda bizi gezi olayları ile, 17-25 Aralık darbesi ile, 6-7 Ekimle ve 15 Temmuzla uğraştırmasalardı, daha güçlü bir Türkiye tablosu oluşacaktı. Avrupa rotayı şaşırmış zaten. Irkçılığın ve faşizmin göbeğine batmış durumda. Euro'yu ortak para birimi yapmak istediler, beceremediler. Ortan anayasa yapamadılar. Almanya egemen olmak istedi, İngiltere 'Hadi Allahaısmarladık' dedi. Tam şu anda dağılmak üzereler, biz ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Lider eksikliği çekiyorlar, bizim güçlü ve kuvvetli bir liderimiz var. Sıkıntı çekiyorlar. Bir taraftan Suriye, Mısır, Irak, Fas, Tunus, Libya karmaşık bir halde. Tam Türkiye'nin geleceğe güçlü adım atma zamanı. Bizi bu sürekli darbe üreten, sürekli kriz üreten sistemle devam ettirmek istiyorlar ki bu avantajımızı hiçbir şekilde kullanmayalım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL