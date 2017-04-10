Bakan Soylu : Biz Ona 4 Tane Duvar Verdik, İstediği Duvara Sırtını Dayasın

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'ta yaptığı konuşmada, "Türkiye'de yüzde 10'u aştıktan sonra 'sırtımızı PYD'ye dayarız, PKK'ya dayarız' diyorlardı. O lafı hatırladınız mı? Kendinizi sıkıntıya sokmayın. Biz ona 4 tane duvar verdik, şimdi istediği duvara sırtını dayasın" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisi tarafından düzenlenen Sinop mitinginde katılmak üzere bu akşam uçakla Sinop'a geldi. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, eski milletvekili Cengiz Tokmak, İl Başkanı Ali Çöpçü ile çok sayıda teşkilat mensubu tarafından karşılanan Bakan Soylu, Uğur Mumcu Meydanı'nda halka hitap etti.



Bakan Soylu, "Yüzde 10'un üzerinde oy alınca 7 Haziran'da nasıl aldılar, milleti ürküterek musluklardan kan akıtarak, oradaki kardeşlerimizi okuluna adam gönderip 'annelerinize babalarınıza söyleyin oy vermezlerse gereğini yerine getiririz' diyerek .Türkiye'de yüzde 10'u aştıktan sonra 'sırtımızı PYD'ye dayarız, PKK'ya dayarız' diyorlardı. O lafı hatırladınız mı? Kendinizi sıkıntıya sokmayın, biz ona 4 tane duvar verdik, şimdi istediği duvara sırtını dayasın. Bu ülkenin birliğini, bu ülkenin beraberliğini bu ülkenin kardeşliğini yıkmaya karşı bu milletin cesur duruşu her zaman olmuştur. Onlar daha bizi tanımadılar. Şunu çok net söyleyeyim; Türkiye öyle eski Türkiye değildir. Tek ayak üzerinden itilecek bir Türkiye değildir. Ayaklarının üzerinde sağlam duran bir Türkiye'dir. Öyle biz artık kısa adımlarla gitmek istemiyoruz, ürkek adımlarla gitmek istemiyoruz. Büyük adımlarla geleceğe gitmek istiyoruz" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek konuşmasını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Ben değil de keşke şuanda Kılıçdaroğlu konuşuyor olsaydı şurada. Nasıl olsa konuşuyor, iyi anlatıyor, konuşacak bir şey bulmuş. Ne diyor; 'lokantaları kapatacaklar' diyor. 'Sinemaları kapatacaklar' diyor. 'Muhtarlıkları kapatacaklar' diyor. Öyle mi ' Siyaset yapılır ana muhalefet partisi olunur ama bu işin bir ciddiyeti var. Ne güzel anlatıyor değil mi' Ne diyor 'yeni sistemde bir başkan seçilecek, başka partiden bir de cumhurbaşkanı seçilecek başka partiden. Sonra birbirleriyle kavga edecekler.' Aman Allah'ım ya bu adam hiç okumamış, hiçbir şey bilmiyor. Bu adam uzayda mı yaşıyor dediğim zaman bana alınmışlar" diye konuştu. Konuşmasının ardından Bakan Soylu, Sinop'tan ayrıldı.



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