Bakan Soylu: AK Parti'nin Oyu Yüzde 52'ye Geldi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu bu akşam Bostancı'da özel halk otobüsü işletmecileriyle bir araya geldi. İktidarın oyunun yüzde 34'ten 52'ye geldiğini söyleyen Bakan soylu, "52'ye geldi AK Parti'nin oyu. Bugün geldi sonuç. Ana muhalefetin oyu, bu coğrafyada hala yüzde 25. Bunda bir gariplik yok mu? Çünkü dert 2023 değil. Derdi işsizliği çözmek değil. Derdi insanların sağlık hizmetinden daha iyi faydalanması değil. Derdi bu ülkenin en güçlü enerji coğrafyası değil. Derdi ipek yolunu yeniden ihya etmek değil. Eline 61 Anayasası'nın kodlarını vermişler, 82 Anayasası'nın kodlarını vermişler bunun bekçiliğini yapacaksın demişler" dedi. - İstanbul