Bakan Soylu Açıkladı: Diyarbakır'daki Patlama Terör Saldırısı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şubesi'nin bulunduğu, daha önce bombalı saldırı gerçekleştirilen bölgede dün sabah yeniden patlama meydana gelen patlamayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok önemli bir açıklama geldi. Soylu, patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

"YERİN ALTINI AÇIP, PATLAYICI YERLEŞTİRMİŞLER"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de canlı yayında yaptığı açıklamada, saldırının dışarıdan açılan tünel ile yapıldığını duyurdu. Soylu, "Yerin altını açıp bomba yerleştirmişler" dedi.

"10-12 YARALIMIZ VAR, TEKNİSYEN ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI"

Bakan Soylu, "Diyarbakır'da Bağlar'da bir patlama meydana geldi. Patlama bir teknisyen arkadaşımızın zırhlı aracı tamiri sırasında gerçekleşti. Acaba bu tamirden mi oldu diye epey bir araştırma yaptılar. Dün gece itibariyle netleşti. Mesele bir terör saldırısı. Şu anda 10-12 hafif yaralımız var hastanelerde. Ama onun ötesinde de bir teknisyen arkadaşımız daha enkaz altından çıkarıldı, şehit oldu. Bir polis memurumuz da orada şehit oldu." açıklamasında bulundu.

"ÇOK KISA SÜRE İÇİNDE BUNU KAZMIŞLAR"

Soylu, "Bir terör saldırısı olduğu açığa çıktı. Çünkü bir araç da patlayınca ve orada bir çukur meydana getirince araçtan kaynaklandığı düşünülmüştü. Biz acaba önce içeriye girip birisi bir şey koydu mu diye düşünmüştük ama dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirdiler. Biz emniyet binalarımızın etrafından yaklaşık ayda bir, arama tarama yaptırırız. Çok kısa süre içerisinde bunu kazmışlar, yerin altında bir patlayıcı yerleştirmişler" dedi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'daki saldırı sonrası yürütülen soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı

SALDIRIDA 3 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen patlamada yaralanan sivil personel Cengiz Tekin ve polis memuru Burhan Mercan hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Böylece patlamada şehit sayısı 3'e yükseldi.