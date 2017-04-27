Bakan Soylu: "2017 Yılında Piyasa Değeri 586 Milyon TL Olan Uyuşturucu Madde Ele Geçirilmiştir"

Ülke genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarına ilişkin 2017 yılının ilk 4 aylık verilerini aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün itibariyle gerçekleştirilen 31 bin 374 uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 586 milyon TL olan 63 ton esrar, 3 ton eroin, 15 kilogram kokain ve 15 milyon adet sentetik uyuşturucu tablet ele geçirilmiştir" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısına katıldı. Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleşen toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Korgeneral İbrahim Yaşar, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay ve 15 ilden gelen Vali, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komando Şube Müdürü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü katıldı. Programda konuşma yapan Bakan Soylu, 2014 yılı Aralık ayı içerisinde 11 ilde hayata geçirilen Narkotim Projesi kapsamında bugüne kadar 19.4 milyon TL harcama yapıldığını söyledi.



"Ülkemizin uyuşturucu ile mücadelesindeki bu başarılara uluslararası raporlarda da yer verilmiştir"



Projenin tüm illere yaygınlaştırılması amacıyla yaklaşık 63 milyon TL bütçe ayrıldığını kaydeden Soylu, "Narkotimler kurulmadan önce 7 bin 764 olaya müdahale edilirken, Narkotimlerin faaliyete geçirildiği 2015 yılında yüzde 65 artış ile 12 bin 827 olaya müdahale edilmiştir. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sentetik uyuşturucu maddelerin görülmesinde büyük bir artış yaşanmaktadır. 2016 yılında güvenlik birimlerimiz tarafından gerçekleştirilen 31 bin 231 uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 1 ton sentetik uyuşturucu ve 17 milyon sentetik tablet ele geçirilmiştir. Birimlerimizce 2015 yılında piyasa değeri 2.6 milyar TL olan uyuşturucu madde yakalanması yapılırken, 2016 yılında bu rakam 7.7 milyar TL olmuştur. Ülkemizin uyuşturucu ile mücadelesindeki bu başarılara uluslararası raporlarda da yer verilmiştir. Ülkemizde uyuşturucu ile mücadele eden kurum ve kuruluşlarca bu alanda yürüttükleri faaliyetlerle ilgili yapılan harcamalar her yıl kamu harcamaları adı altında hesaplanmaktadır. Bu kapsamda; 2016 yılında tüm mücadeleci kurum ve kuruluşlarca toplam 721 milyon 885 bin 443 TL harcanmıştır. Tüm bu yatırımlarımızın olumlu sonuçlarında 2017 yılı ilk 4 aylık verilere baktığımız zaman net bir şekilde görmekteyiz. Bugün itibariyle gerçekleştirilen 31 bin 374 uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 586 milyon TL olan 63 ton esrar, 3 ton eroin, 15 kilogram kokain ve 15 milyon adet sentetik uyuşturucu tablet ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarda 14 bin 965 şüpheli yakalanmış ve adli mercilere sevk edilmiştir" diye konuştu.



"PKK'nın uyuşturucu ticareti üzerine yılda ortalama 1.5 milyar dolar gelir elde ettiği bilinmektedir"



Uyuşturucu ticaretinin, dünyadaki küresel terör örgütlerinin en önemli kaynağı olduğuna dikkat çeken Soylu, "Bu illet gençlerimizi bir yandan zehirlemekte, bir yandan da şehit olmalarına sebebiyet vermektedir. Özellikle PKK'nın uyuşturucu ticareti üzerine yılda ortalama 1.5 milyar dolar gelir elde ettiği ve Avrupa uyuşturucu pazarının yaklaşık yüzde 80'ini elinde tuttuğu bilinmektedir. Kolluk kuvvetlerimiz iş birliği içerisinde son yılların en kapsamlı narkoterör operasyonlarını gerçekleştirmektedir. 2016 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar olmuştur. 18 Haziran ve 03 Temmuz 2016 tarihleri arasında icra edilen operasyonda piyasa değeri 4 milyar TL olan uyuşturucu ve ham madde ele geçirilmiştir. 5 Mart 2017 tarihinde başlatılan büyük çaplı operasyonda piyasa değeri 600 milyon TL olan esrar ve kök keneviri ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ticaretinden FETÖ'nün de ciddi bir gelir elde ettiği ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin yer aldığı 5 uyuşturucu operasyonu yapılmış, piyasa değeri 87 milyon TL olan çeşitli uyuşturucular ele geçirilmiş, 18 örgüt üyesi tutuklanmıştır" bilgisini verdi. - ANKARA