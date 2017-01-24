Bakan Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valiliğine bağlı 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Soylu ve beraberindeki heyetin, Ankara'da kamu kurumlarınca yürütülen tüm acil çağrı hizmetlerini tek çatı altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelerek, yetkililerden brifing aldığı belirtildi.



7 gün 24 saat esasına göre hizmet sunan 110 itfaiye, 112 Hızır Acil, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma ile diğer zaruri numaralara tek numarayla ulaşma imkanı tanıyan merkezi ziyaretinde Soylu'ya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Ankara Valisi Ercan Topaca, İller İdaresi Genel Müdür Vekili Ömer Toraman, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Aydınlık, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ömer Ulu, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan da eşlik etti.