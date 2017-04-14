Bakan Soylu: "11 Tane Yeni Nesil Füzeyi Pyd'den PKK'ya Aktardılar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 980'in üzerindeki sığınağın tarumar edildiğini ve içlerinden yeni nesil silahların çıktığını belirterek, "Şu anda Irak'ın kuzeyinde 11 tane yeni nesil füzeyi PYD'den PKK'ya aktardılar. Güya Türkiye'nin huzurunu bozacaklar, güya Türkiye'yi büyük bir sıkıntıya sokacaklar" dedi.



Akçaabat ilçesindeki mitingin ardından Trabzon'daki Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Artvinliler Derneği üyeleriyle bir restoranda bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu. Soylu, "Bazen şu karnıma kramplar giriyor, bir operasyon yaptığımız zaman. Acaba evladımız, polisimiz, jandarmamız orada sığınağa girerken, ilk kurşunu yiyecek mi yemeyecek mi diye. Her operasyonda. Son 6 ayda 13 bini aşkın operasyon yaptık ve bizim evlatlarımız büyük bir kahramanlık ortaya koyuyorlar. Gabar'da onlar vardı şimdi biz varız. Cudi'de, Tunceli'de, Hakkari'de onlar vardı şimdi biz varız. Evlatlarımız orada kök söktürüyorlar. Evlatlarımız kutlu bir mücadele sergiliyorlar" dedi.



Şu anda Irak'ın kuzeyinde 11 tane yeni nesil füzenin PYD'den PKK'ya aktarıldığını kaydeden Bakan Soylu, "PYD'ye silah gönderiliyor. PYD üzerinden de PKK'ya silah aktarıyorlar. 980'in üzerindeki sığınağı tarumar ettik ve içlerinden yeni nesil silahlar çıktı. Şu anda Irak'ın kuzeyinde 11 tane yeni nesil füzeyi PYD'den PKK'ya aktardılar. Güya Türkiye'nin huzurunu bozacaklar, güya Türkiye'yi büyük bir sıkıntıya sokacaklar. Menşei Batı'dır, menşei Avrupa'dır. Bu ülkeyi savaşlarla istila edemediler diye bu ülkeden kin, intikam ve hınç almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. - TRABZON