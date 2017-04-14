Bakan Sayan Kaya Üniversiteli Gençlerin Sorularını Yanıtladı

Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıda, üniversiteli gençlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin sorularını yanıtlayan Sayan Kaya, Anayasa değişikliğiyle, 18-25 yaş arasındaki 8 milyon gencin mecliste temsilini istediklerini söyledi. Fatma Betül Sayan Kaya, yapılan değişikliklerin kadınların sosyal yaşam içindeki yerini nasıl etkileyeceğini de değerlendirerek, "Kadınlarımız daha güçlü olacak inşallah. Çünkü istihdam olanakları artacak. Kadınımızın işgücüne katılım oranları da artacak" dedi.



18 YAŞINDA MİLLETVEKİLLİĞİ



Yapılacak değişikliklerle milletvekilliği yaşının 18'e düşürülmesini, dünyada 23 ile 25 yaşlarında bakanların olduğunu örnek göstererek savunan Kaya, "Biz istiyoruz ki 18- 25 yaş arasındaki 8 milyon genç kardeşimiz de meclis çatısı altında temsil edilsinler. Biliyoruz ki gençlerimiz ehliyet, liyakat sahibi, kendini yetiştirmiş geçlerimiz dinamizmleriyle meclisin çatısı altında çalışmalara güç katacaklar, hız katacaklar. Biz gençlerimize tam anlamıyla güveniyoruz. Dünyanın bir çok ülkesinde 23 yaşında, 25 yaşında genç bakanlar var. Türkiye'de niçin olmasın? Değil mi ki bu ülkenin gençleri 15 Temmuz'da bu vatan için, bayrağımız için canını verdi ama bayrağımızı yere düşürmedi. Bu ülkenin gençleri hem en iyi şekilde milletvekilliği görevini yapar hem belediye meclis üyeliği görevini yapar hem de bence en iyi şekilde genç bakanlarımız da görevlerini en güzel şekilde yaparlar diye düşünüyorum. Genç kardeşlerime yürütmede de görev almak çok da yakışır diye düşünüyorumö dedi.



TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI



Yeni sistemde parlamentoyu da, Cumhurbaşkanını da milletin seçeceğini belirten Kaya, cumhurbaşkanın taraflı olması gibi bir durumun da söz konusu olmadığını ifade etti. Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu parlamentoyu da belirleyecek olan asıl milletimiz, yani sizlersiniz. Cumhurbaşkanını da seçecek olan asıl milletimiz, sizlersiniz. Yani aslında milletin iradesi söz sahibi oluyor." diye konuştu.







"KADINLARIMIZ DAHA DA GÜÇLÜ OLACAK İNŞALLAH"



Bir öğrencinin referandum dan 'Evet'çıkması halinde sosyal hayatta ne gibi değişiklikler olacak sorusuna kadınlar üzerinden yanıt veren Kaya, "Refah seviyesini arttıracak bir sistem getireceğiz Allah'ın izniyle. İstikrar büyümeyi sağlayacak, yatırımları arttıracak. İnşallah çok daha güzel günler bizi bekleyecek. Biz yaptığımız düzenlemelerle kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yıllardır yaptığımız yasal düzenlemelerle kadını güçlendiriyoruz ki aileyi güçlendirelim, toplumu güçlendirelim. Kadınlarımız daha güçlü olacak inşallah. Çünkü istihdam olanakları artacak. Kadınımızın işgücüne katılım oranları da artacak. 2023 hedeflerine çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Bizim 2023 için, kadınlarımız için koyduğumuz hedeflerimiz var. Allah'ın izniyle kadınlarımızın istihdam oranlarını 2023'te yüzde 41'e çıkaracağız. Kızlarımızın üniversite oranlarını arttırmayı hedefliyoruz. Kızlarımızın, kadınlarımızın daha fazla eğitim almasını daha fazla iş gücüne katılmasını hedefliyoruz. Bu şekilde kadını güçlendirerek aileyi güçlendireceğiz, toplumu güçlendireceğiz. Sistemin de buna tabi ki pozitif yönde katkısı olacak. İstikrarı getiren, büyümeyi getiren, daha fazla istihdamı sağlayacak bir sistem inşallah" şeklinde konuştu.







MODERATÖR DÜZELTTİ



Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, temsilde adaleti sağlamak için böyle bir değişikliğe gidildiğini söyledi. Kaya, açıklama yaparken Türkiye'nin seçmen sayısını yanlış söyleyince toplantının moderatörünün uyarısıyla söylediği rakamları düzeltti. Kaya şöyle konuştu, "Bugün dünyanın pek çok farklı bölgesine bakın, ülkeleri incelediğiniz zaman farklı ülkelerde, nüfusu çok çok düşük olmasına rağmen ülkemizden milletvekili sayılarının çok çok daha fazla olduğunu göreceksiniz ki bakın, milletvekili sayısını 450'den 550'ye çıkaranlar bugün niçin 600 milletvekiline çıkarıyorsunuz diye bizi eleştirenler, milletvekili sayısını arttırdıklarında bu ülkede seçmen sayısı 59 bin değildi. Bugün 59 bin seçmeni olan bir ülkeyiz, 29 bindi değil mi? 29 binken… pardon 29 milyon..59 milyon seçmenimiz var. Bu ülkenin 29 milyon seçmeni varken, yani seçmen sayısı yaklaşık yarısıyken milletvekili sayısını 550'ye çıkaranlar, bugün gelmiş niçin 600'ye çıkarılıyor diye bizi eleştiriyorlar Bugün Türkiye'de 59 milyon seçmenimiz var. Bugün seçmen sayısı yaklaşık iki katına çıktı. Biz temsilde adaleti sağlamak için milletvekili sayısını sadece 50 arttırıyoruz"



Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda ile yaşan gerginlik sırasında bir kadın olarak neler hissettiği sorulunca,"Ben inanıyorum ki o gece Hollanda'da benim yerime sizler olsaydınız, buradaki genç kadınlarımız olsaydı, sizler de aynı duruşu sergilerdiniz. Ben o orada Türk milletine, bu aziz millete yakışan duruşu sergilediğime inanıyorum. Zor bir geceydi ama korkmadımö şeklinde konuştu.



Kaya ayrıca 28 Şubat döneminde çok acılar yaşadıklarını dile getirerek "Hepsi geride kaldı elhamdülillah. Bir daha 28 Şubat'lar yaşanmasın diye 'Evet' diyeceğiz" dedi.



Bakan Kaya, toplantının sonunda öğrencilerin yanına oturarak fotoğraf çektirdi.







Görüntü Dökümü:



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-Bakan Kaya'nın soruları yanıtlaması



-Salondan ve öğrencilerden detaylar



-Bakan Kaya'nın öğrencilerle fotoğraf çektirmesi