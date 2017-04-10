Bakan Özlü: Yetkileri Dağıttığınız Zaman Karar Almanız Zordur (2)

SİFTAH YAPMAYAN İŞYERİNDEN TİŞÖRT ALDI



Bakan Faruk Özlü, Akçakoca'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bakan Özlü, İskele Caddesi, Cumhuriyet Meydanı'nda esnafla sohbet etti. Bakan Özlü, İskele Caddesi'nde girdiği butik sahibi Gülçin Deniz'in, "Daha siftah yapmadık" demesi üzerine, "Siftahı biz yapalım o zaman" diyerek tişört satın aldı. Bakan Özlü, taksi durağına geçerek taksici esnafı ile de görüştü, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.



