Bakan Özlü: "Yerli bir otomobil markası oluşturmayı önemsiyoruz"



İSTANBUL - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesine değinerek, "Dünya pazarlarına da hitap edecek bir yerli otomobil markası oluşturmayı çok çok önemsiyoruz" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bir otomotiv dergisinin organize ettiği 'Hayalindeki Otomobili Tasarla' isimli etkinliğe katıldı. Otomotiv sektöründen birçok firma temsilcisinin, iş adamlarının, yatırımcıların ve sanayicilerin de hazır bulunduğu toplantıda katılımcılardan birkaçı otomotiv sektörü hakkında konuşmalar yaptı. Projenin tanıtım toplantısının açılış konuşmasını ise Bakan Faruk Özlü yaptı.

Toplantıda konuşmasına otomotiv sektörü hakkındaki değerlendirmeler yaparak başlayan Bakan Özlü, 'yerli otomobil' projesine de değinerek, "Bizim, ülke olarak artık üretimde nicelikten niteliğe doğru bir geçiş yapmamız gerekiyor. Teknoloji alanından bir sıçrama gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dünya yeni bir dönemin eşiğinde bulunuyor. Dördüncü sanayi devrimi hem üretim, hem de tüketim alışkanlıklarımızı köklü bir şekilde değiştirecek. Türkiye'de en çok ar-ge harcaması yapan sektör, otomotiv sektörüdür. Ancak hep birlikte bu ar-ge projelerinin niteliğini de arttırmamız gerekiyor. Bu tür yarışmalarla özellikle gençlerimizi sürece dahil etmenin olumlu çıktıları olacağını düşünüyorum. Bu tür yarışmalar ve bu tür çalışmalar 'yerli otomobil' projemize de güç katacak. Dünya pazarlarına da hitap edecek bir yerli otomobil markası oluşturmayı çok çok önemsiyoruz" dedi.

"Referandum bitti, ama elbette işimiz bitmedi"

Konuşmasının devamında geride bırakılan referandum ve hayata geçirilmesi üzerine çalışmalar yapılan yeni sistem hakkında devam eden Özlü, "Ülke tarihimizde bir milat olacağını düşündüğümüz bir referandumu gerçekleştirdik. İnsanlara yeniyi anlatmak, yeniye ikna etmek zordur. Diğer taraftan da değişime karşı her zaman bir direnç olduğunu da söylemek gerekir. Buna rağmen bu referandumda 'evet' çıkmasını büyük bir başarı olarak görüyorum. İnşallah, yeni sistemin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye daha güçlü bir ülke hale gelecek. Siyasi istikranın kontrol altına alınmasının özellikle sanayi yönetimine ve teknolojik gelişime önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Artık yatırımcılar önlerini daha iyi görebilecekler. Referandum bitti, ama elbette işimiz bitmedi. Bir yandan yeni sistemle ilgili uyum yasalarını hayata geçireceğiz, aynı zamanda iş dünyamızın ve üniversitelerimizin bizden beklediği reformları hayat geçirmeye çalışacağız. Türkiye'de yönetim sistemi değişmiştir. Türkiye için gerekli ihtiyaçların karşılandığını ifade etmeliyim. Artık hiçbirimizin bahanesi kalmadığını söylemeliyim" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.