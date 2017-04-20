Bakan Özlü'ye Aydın Kestanesi ve İnciri İkram Edildi

Türk Patent ve Marka Kurumu'nda gerçekleştirilen 1. Ulusal Coğrafi İşaretler Buluşması'nda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'ye, Aydın Ticaret Odası Başkanı Adnan Bosnalı tarafından Aydın Kestanesi ve İnciri ikram edildi.



1. Ulusal Coğrafi İşaretler Buluşması Türk Patent ve Marka Kurumu'nda gerçekleştirildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü katılımıyla, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda gerçekleşen 1.Ulusal Coğrafi İşaretler Buluşması'na, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sertuğ Yakan, Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür vekili Tümay Çoban katılım sağladı.



Program kapsamında açılan stantta Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Odası tarafından katılımcılara Aydın'ın Coğrafi İşaretli ürünü, aynı zamanda AB Komisyonunda tescil sürecinde olan Aydın Kestanesinden imal edilen Kestane Şekeri ve Kestane Unu, Aydın'ın Coğrafi İşaretli ürünü ve AB Komisyonunda tescillenmiş Aydın İncirinin tanıtımı yapıldı.



Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, "Coğrafi işaret en özet haliyle, belirli yasalar çerçevesinde bir ürünün koruma altına alınmasıdır. Tespit edilen değerlerin en az bir özelliği ile, sınırları belli bir coğrafyadan kaynağını alması, uygulamanın temelini oluşturmaktadır. Coğrafi İşaretler ile, ülkelerin milli değerleri koruma altına alınmış olduğu gibi, hem iktisadi hem de kültürel anlamda ciddi kazanımlar sağlanmaktadır. Aydın Ticaret Borsası olarak ilimizin ürünlerinin korunması, amacıyla Aydın Zeytinyağı, Aydın Kestanesi, Aydın Künarı (Çam Fıstığı), Aydın Memecik Zeytini coğrafi işaretleri için Türk Patent ve Marka Kurumuna gerekli başvuruları yapılmış, Aralık 2010'da "Aydın Kestanesi" coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescile uygun görülmüştür. Ülkemizde Coğrafi İşaretli ürünümüz olan, Aydın Kestanesinin AB Komisyonunda tescillenmesi için 2015 yılında AB Komisyonu'na müracaatı yapılarak, şu an değerlendirme süreci devam etmektedir. "Aydın Kestanesi"Coğrafi işaret başvuru aşamamızdan, bu güne birçok tanıtım çalışması yürütülerek, Aydın kestanesinin bilinirliği arttırılmış, her platformda ön plana taşınmıştır" dedi.



Program kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Habib Asan, Uşak Tarhanası, Mersin Tantunisi ve İzmir Lokması coğrafi işaret tescillerini, başvuru sahiplerine takdim etti. Törenin ardından Bakan Özlü, 81 ilin coğrafi işaret standını gezdi, il temsilcileriyle sohbet etti ve yörelere özel ikramları tattı. Etkinlik, Uşak Tarhanası, Mersin Tantunisi ve İzmir Lokmasının konuklara ikramıyla sona erdi. - AYDIN