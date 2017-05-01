Bakan Özlü, Safranbolu'da

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, bazı bölgelerde yer alan Organize Sanayi Bölgelerinde ki arazilerin Singapur'dan daha pahalı olduğunu söyleyerek,"Bizde sanayicilerimizin paralarını arsaya ve binaya değil, işletme sermayesi olarak harcamalarını arzuluyoruz, o nedenle sanayicilerimize uzun vadeli arsa kiralama imkanını sunmak istiyoruz" dedi.



Eşi Prof. Dr. Onur Özlü ve oğlu Aykutlu Özlü ile birlikte Safranbolu'ya gelen Bakan Özlü, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. İlk olarak Safranbolu Eski Çarşı'da gezen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Arasta Çarşısı ve SAKEM mağazasında alışveriş yaptı. Tarihi Yörük Köyünü de ziyaret eden Bakan Özlü, Karabük Valisi Mehmet Aktaş'tan, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarının son durumu hakkında bilgiler aldı. Bakan Özlü, Vali Aktaş'ın kuruluş aşamasında son duruma geldiklerini ve Müteşebbis Heyeti kurduklarını ifade etmesi üzerine ise, "Bir an önce evrakları gönderin ve kuruluş çalışmalarını tamamlayalım ve 2018 yatırım programına alalım" dedi.



Kristal Teras'ı da gezen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü akşam yemeğinde ise Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar ile bir araya geldi.



Karabük'e ve bölgeye yapılacak yatırımlarla ilgili Vergili ve Saylar ile fikir alışverişinde bulunan Bakan Özlü, "Ben elbette ülkenin bakanıyım, ancak hükumette bölgemizi temsil ediyorum, Düzce'den Sinop'a kadar Batı Karadeniz Bölgemizin sorunlarını ve yapılacak yatırımları yakından takip ediyorum, Karabük ile ilgili yapılması gereken ne varsa getirin takip edelim ve hayata geçirelim" dedi.



16 Nisan'ı bir inavasyon olarak tanımlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,"16 Nisan bir inavasyondur, Türkiye'nin kendisini yenileme kararıdır. Türk milleti devletin yenilenmesi yönünde bir karar almıştır, yenilik olmadan büyüme olmaz. Bundan sonraki süreçte artık ekonomi ve teknoloji ön planda olacak, artık üretime ve teknolojiye dayalı bir büyüme modelini benimsiyoruz" dedi.



"Yatırımcılarımıza özel endüstri bölgesi kurma imkanı getiriyoruz"



Referandumdan üç gün sonra Ekonomik Koordinasyon Kurulun toplandığını da sözlerine ekleyen Bakan Özlü,"İki toplantı yaptık ve üretim reform paketine son şeklini verdik. Bu pakette irili ufaklı çok sayıda madde var, Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluş süreçlerini kısaltıyoruz, amacımız sanayicimize ucuz arsa temin etmek, sanayicimize OSB'lerden arsa almak yerine kiralama imkanı getiriyoruz. Ülkemizdeki bazı bölgelerde yer alan Organize Sanayi Bölgelerinde ki araziler Singapur'dan daha pahalı, bizde sanayicilerimizin paralarını arsaya ve binaya değil, işletme sermayesi olarak harcamalarını arzuluyoruz, o nedenle sanayicilerimize uzun vadeli arsa kiralama imkanını sunmak istiyoruz. Ayrıca yatırımcılarımıza özel endüstri bölgesi kurma imkanı getiriyoruz. Diyelim ki yatırımcımızın kendi arsası var ve endüstri bölgesi kurmak istiyor, yönetimi kendisinde olacak şekilde bölgeyi kurabilecek ve devletin yönettiği bölgelerdeki teşvik ve yatırım imkanlarından buralarda yatırım yapan müteşebbislerimizde aynı şekilde faydalanabilecek. Yine OSB'lerdeki emlak vergilerini ve diğer vergileri indirmeyi hatta sıfırlamayı hedefliyoruz, bunun kararını Sayın Başbakanımız Bakanlar Kurulunda verecek" dedi.



"Türkiye'nin teknoloji gelişiminde kapsamlı bir reforma gidiyoruz"



Hükumetin bu dönem sanayi ve teknoloji ağırlıklı bir politika yürüteceğini de açıklamalarının devamında dile getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, "Türkiye'nin ciddi bir teknoloji açığı var. İleri teknoloji ürünlerinin imalattaki ve ihracattaki payı yüzde 4'ler mertebesinde, bu AB ülkelerinde ise yüzde 20'lerde. İleri teknoloji demek yüksek katma değer demek, yüksek katma değer demek yüksek gelir demek. Biz maalesef çok karlı ürünler üretemiyoruz. İhracatımızın yüzde 70'i orta ve düşük gelirli ürünlerden oluşuyor, bunları da herkes yapıyor. Türkiye'nin yoğunlaşması gereken alan yüksek teknolojilerdir. Meclise bir TÜBİTAK reformu sevk ettik ve Türkiye'nin teknoloji gelişiminde kapsamlı bir reforma gidiyoruz. Bakanlık olarak ayrıca ihtisas odaklı, sektörel bazlı bir yapılanmaya gittik. Türkiye'nin belli sektörlerde önemli altyapı ihtiyaçları var, örneğin Türkiye dört PETKİM daha kursa iç Pazar bunu tüketebilecek durumda. Yaklaşık 24 milyar dolar petrol ürünleri ithalatı yapıyoruz, bu çok ciddi bir rakam ve bunu mutlaka aşmamız lazım, Türkiye'nin bu ürünleri kendisi üretmesi lazım ve bu konuya büyük önem vereceğiz" dedi.



"Devlet yatırımcıya ortak olacak"



Devletin ithal edilen stratejik ürünleri üreten yatırımcılara ortak olacağını da belirten Bakan Özlü," Bu tür mega projelere kaynak üretmek için Varlık Fonunu kurduk, devletimiz bu tür stratejik yatırımlara fon aracılığıyla yüzde 49'a kadar ortak olabilecek. Mesela yatırım tutarı çok yüksek olan ve petrol ürünlerinin hammaddesini üreten tesisi devlet kuracak ve yatırımcı da bu ürünlerin türevlerini üretebilecek. Bu konuda ilgili bakanlarımızın da katıldığı bir toplantı yaptık ve bazı iş adamlarımız boyadan verniğe ve otomotiv sektöründe kullanılan ürünlere kadar birçok mamulü bu formülle üretebileceklerini bizlere ifade ettiler" diye konuştu.



"Sinop'tan Üsküdar'a kadar özel takipteyim"



Üretim Reform paketinde Endüstri Bölgeleriyle ilgili yeni bir düzenleme yaptıklarını da sözlerine ekleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü,"Örneğin Trabzon'da denizi doldurarak bir endüstri bölgesi kurmayı hedefliyoruz, Kıyı Kanununda yapacağımız değişiklikten sonra bu hayata geçecek. Yine bölgemizde, Filyosta bir endüstri bölgesi alışmamız var, bu da gayet güzel gidiyor, liman inşaatı hızlı ilerliyor, limanın arkasında 650 hektar bir alan var ve biz burayı endüstri bölgesi yapmak için 120 milyonluk bir yatırım planlıyoruz ve burayı 8-10 parsele bölmeyi planlıyoruz. Yine arkada serbest bölge olarak planlanan bir alan var, belki orasını da ilerleyen dönemde Ekonomi Bakanlığımız ile görüşerek serbest bölgeye ilave edebiliriz. Batı Karadeniz Bölgesi için hayati önem taşıyan bir projeden, limana yalnızca 3 km uzaklıktaki bir serbest bölgeden bahsediyoruz, bu yatırım yaklaşık 600 milyon liralık bir yatırım. Burada kurulacak tesislerin yan sanayisi ile birlikte bölgenin kalkınmasında önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Osmanlı döneminde Kastamonu olarak tanımlanan bölgenin kalkınması için özel bir proje yapıyoruz. Bu bölgenin limanıyla, havaalanıyla, endüstri bölgeleriyle gelişmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bir endüstri bölgesi de Karasu'da kuruyoruz, burada yaklaşık 400 bin metrekare kapalı alanı olan bir otomobil fabrikası kuruyoruz, yani Sinop'tan Üsküdar'a kadar olan projeleri özel takip ediyorum. Ben Türkiye'nin bakanıyım ama bu bölge bizim bölgemiz, burada yapılacak yatırımları biraz daha özel takip ediyorum" dedi. - KARABÜK