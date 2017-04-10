Bakan Özlü, referandum çalışmaları kapsamında Düzce esnafını ziyaret etti



DÜZCE - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün boyu vatandaşı dinledi, esnaflarla dertleşti referandum da evet oyu istedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü beraberinde Akçakoca Belediye Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin ve partililerle birlikte bir çok ziyarete bulundu.

İlçede nakliyeci esnafıyla bir araya gelen Bakan Özlü, devamında ise ilçede faaliyet gösteren demir ve çelik fabrikalarını gezerek, idareci ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

Katıldığı toplantılarda 16 Nisan'da neden Evet oyu verilmesi gerektiğine yönelik açıklamalar yapan Bakan Özlü, bu toplantıların bitmesinin ardından ilçe merkezindeki esnafları ziyaret etti.

Şehir merkezindeki esnafları dolaşan Faruk Özlü, bir konfeksiyon mağazasından alışveriş yaptı.

Daha sonra girdiği bir taksi durağında durakta müşteri bekleyen taksicilerle bir süre oturan Bakan Özlü, çalan bir müşteri telefonunu da kaldırarak istediği adrese bir taksi yönlendirdi.

Esnaf ve vatandaşların yoğun bir ilgi gösterdiği ve hatıra fotoğrafları çektirdiği Bakan Faruk Özlü, basının sorularını da yanıtladı.

Referandum süreci ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, Bakan Özlü, Türkiye genelinde Evet'e ciddi bir teveccüh olduğunu ifade ederek, Akçakoca ve Düzce için de "Akçakocalı hemşehrilerimiz kararlarını vermiş. Teveccüh oldukça iyi, Türkiye genelinde 30 ili gezdim, kararsızların sayısı çok az, Hayır diyene rastlamadım, Evet yönünde vatandaşlarımızın teveccühü var" dedi.