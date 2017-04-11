Bakan Özlü Polislerle Kahvaltı Yaptı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü polislerle birlikte yaptığı kahvaltıda "Her şeyden önce can ve mal güvenliği geliyor. Sizler de bu güvenliği sağlamak için gece gündüz çalışıyorsunuz" dedi.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de referandum çalışmaları kapsamında ilk olarak Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. Yıldönümü nedeniyle Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurları ile kahvaltıda bir araya geldi.



Bakan Faruk Özlü, insanların can ve mal güvenliğinin her şeyden önce geldiğini işaret ederek "Emniyet teşkilatımızın 172. Kuruluş yıldönümünde sizlerle birlikte olmaktan memnunum. Sizler çok kutsal bir görev icra ediyorsunuz. İnsanların can ve mal güvenliğinin olmadığı ortamda hiçbir maddi ve manevi değerin anlamı yoktur. Burada hep beraberiz burada her an bomba patlama riski olsa hem bizlerin de hayatlarını kaybetme riski olsa bakın bu kahvaltının bu toplantının hiçbir önem anlamı olmaz. Siz emniyet mensupları çok önemli bir görev icra ediyorsunuz. İnsanların can güvenliği her şeyden önce gelir. İnsan hayatının risk altında olduğu ülkelere bakın. Can güvenliğinin ne kadar büyük değer olduğunu anlamak kolaydır. Bazı ülkeler var insanlar kaçıyorlar. Ülkelerini terk ediyorlar. Bizler biliyoruz ki o ülkelerde petrol kuyuları var manevi miraslar var ama bu insanlar bu manevi mirasları güzel topraklarını terk ediyorlar. Petrol kuyularını bırakıp başka ülkelere giriyorlar. Can ve mal güvenliği olmadığı hayatları riskte olduğu için. Her şeyden önce can ve mal güvenliği geliyor. Sizler de bu güvenliği sağlamak için gece gündüz çalışıyorsunuz" dedi.



Konuşmanın ardından düzenlenen kahvaltı sonrası Bakan Özlü, şehir merkezinde ki esnafı gezmek ve referandum çalışması yapmak için polisevinden ayrıldı.



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