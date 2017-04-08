Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "16 Nisan'da oylayacağımız 18 madde, Türkiye'nin yeni bir sıçrama ve hamle yapması için hukuki altyapı oluşturacak." dedi.



Bakan Özlü, Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, yetkililerinden bildi aldı. Karacasu beldesinde yapımı planlanan termal otelin temel atma törenine katılan Özlü, Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda sandık kurulları başkanları eğitim toplantısında partililerle bir araya geldi.



Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla buluşan Özlü, konuşmasında, 16 Nisan'da oylanması için önerdikleri sistemin Türkiye için yenilik olduğunu vurguladı.



Bakan Özlü, "Önerdiğimiz sistem, Türkiye Cumhuriyeti için bir inovasyondur. Yenilik yapmak istiyoruz. Cumhuriyetin temel değerlerini, kuruluş felsefesini koruyarak, yani esas omurgayı koruyarak, mevcut sistemde bir yenilik yapmak istiyoruz. Yenilik yapmadan gelişme, kalkınma olmaz. Biz Türkiye'nin kalkınmasını, Türkiye'nin gelişmesini istiyoruz." diye konuştu.



AK Parti olarak 2002 yılında iktidara geldiklerinde Türkiye'nin bir hamle yaptığını ifade eden Özlü, Türkiye'nin o dönemde düşük gelir seviyesine sahip bir ülkeyken bugün orta yüksek gelir seviyesine sahip bir ülke haline geldiğini kaydetti.



Özlü, 2008 yılında dünya genelinde yaşanan ekonomik krizden sonra Türkiye ekonomisinde de bir durgunluk meydana geldiğini belirterek, şunları ifade etti:



"Bakın 2008'deki gelir seviyemiz, 2017 yılına geldik aşağı yukarı paralel gidiyoruz. Yani 10 bin dolarlar seviyesinde gidiyoruz. İhracatımızda 150 milyar dolarlar civarında seyrediyor. Bazen 145, bazen de 155 milyar dolar oluyor. Türkiye'nin yeni bir sıçrama ve hamle yapması lazım. 16 Nisan'da oylayacağımız 18 madde, Türkiye'nin yeni bir sıçrama yapması, yeni bir hamle yapması için hukuki altyapı oluşturacak. Anayasal hukuki bir altyapı oluşturacak. Bu sebeple çok önemli. Aksi halde mevcut sistemde bir sıçrama yapmak mümkün değil. Biz tıkır tıkır çalışan bir devlet sistemi inşa etmek istiyoruz ki Türkiye hızla yoluna devam etsin. Türkiye güçlü bir ülke olsun."



Özlü, güçlü bir Türkiye'ye herkesin ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Sadece bizim değil, sadece AK Parti'nin değil, sadece MHP'nin değil, bütün siyasi partilerin ihtiyacı var. Bütün milletin ihtiyacı var. 'Evet diyeceğim' diyenlerin de 'Hayır vereceğim' diyenlerin de güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı var." diye konuştu.



"Türkiye kendi gücüyle bir operasyon gerçekleştirdi"



Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibarıyla birtakım sorunlarla karşı karşıya kaldığını aktaran Özlü, şunları kaydetti:



"Çevremizdeki hadiselere bakın. Türkiye'nin güvenlik sorunları var ve Türkiye'de güvenlik sorunları oluşturan terör örgütlerinin yuvalandıkları yerler hep yurt dışı. Kimisi Amerika'da yuvalanıyor, kimisi Suriye'de, kimisi Irak'ta yuvalanıyor. Hatırlayın; Fırat Kalkanı Operasyonu başladığında 4 ay önce herkeste bir tereddüt, korku oluştu. 'Acaba ne oluyor?' diye. Çünkü, ordumuz ilk defa yurt dışında planlı ve sistematik bir operasyon yapıyordu. Bakın 4 ay geçti operasyonlar tamamlandı, sonlandırıldı. En azından birinci fazı sonlandırıldı. Birkaç aydır terör örgütlerinin Türkiye'de kapsamlı eylemler gerçekleştiremediklerini, gerçekleştirecek güçleri olmadığını görüyoruz. Bunu kendi gücümüzle yaptık. Türkiye kendi gücüyle bir operasyon gerçekleştirdi. Kendi gücümüz olmasa zayıf bir ülke olsak bu operasyonu yapabilir miydik? Asla. Dolayısıyla güçlü Türkiye'ye bölgenin de ihtiyacı var. Biz AK Parti olarak, AK Parti siyasi kadroları olarak Türkiye'nin bölgesel bir güç ve küresel bir oyuncu olmasını istiyoruz. Bütün faaliyetlerimiz, bütün çabalarımız bu amaca göre devam ediyor."



Özlü, Türkiye'de yaşanan döviz dalgalanmalarına da değinerek, bunun iki ana sebebi olduğuna dikkati çekti.



Bakan Özlü, döviz dalgalanmalarının dış ve iç kaynaklı olmak üzere iki ana kaynağının bulunduğuna işaret ederek, "Biz dış sebepleri çok kestiremeyiz. Hiç kimse Amerika'da Donald Trump'un başkan seçileceğini tahmin etmemişti. Farklı bir şahsiyet, farklı bir kişilik. Dolayısıyla Donald Trump'un uygulayacağı ekonomik politikaları konusunda bir tereddüt oluştuğu için dolarda bir kıpırdanma oldu. Yine Türkiye'de piyasada bir bekleme var. 'Önümüzü bir görelim bakalım ne olacak?' beklentisi piyasaları biraz hareketsizleştirdi. Önümüzdeki dönemde piyasaların hareketleneceğini, canlanacağını, yatırımların hızla devam edeceğini, Türkiye'nin büyüyeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Sanayiyi, büyüme lokomotifi olarak gördüklerini ifade eden Özlü, bu nedenle sanayicileri desteklemek istediklerini belirtti.



"Türkiye'deki temel sorun sanayimizin teknoloji yetersizliğidir." diyen Özlü, "Sanayimize teknoloji enjekte edecek modeller üzerinde çalışıyoruz. İnşallah referandum sonrası halen Mecliste bulunan, komisyondan geçen, TÜBİTAK reformu diye adlandırdığımız ama Türkiye'nin teknoloji üretim sisteminde yapısal bir dönüşüm esas alan yasayı geçirdiğimizde, sanayimize daha fazla fon aktarabileceğiz, daha fazla teknoloji üretme noktasında katkı sağlayabileceğimiz mekanizmaları oluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.



Konuşmasının ardından ilde bulunan iş adamları ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Özlü, daha sonra Düzce'ye gitmek üzere Bolu'dan ayrıldı.