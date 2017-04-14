Bakan Özlü: Muhalefetin Kafaları Bulandırma Söylemidir

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'eyalet sistemi' tartışmalarıyla ilgili, "Deli saçması söylemlerdir. Böyle bir şey olamaz. Referanduma 3 gün kala muhalefetin kafaları bulandırma, kafaları karıştırma söylemidir" dedi.



Düzce'de referandum çalışmalarını sürdüren Bakan Faruk Özlü, Çilimli İlçesi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlardan 'evet' oyu isteyen Bakan Özlü, basın mensuplarının 'eyalet sistemi' tartışmalarına ilişkin sorusunu cevapladı. Bakan Özlü, şunları söyledi:



"Çok saçma sapan bir değerlendirme. Üniter devlet yapısı Cumhuriyetin temel değerlerindendir. Anayasa'nın başlangıç maddelerine bakarsanız orada devletin yapısı tarif ediliyor. Deli saçması söylemlerdir. Böyle bir şey olamaz. Referanduma 3 gün kala muhalefetin kafaları bulandırma, kafaları karıştırma söylemidir. Geçen gün de 'kontrollü darbe' söyleminde bulundular. Aslı astarı olmayan şeylerdir. Bunlar seçim öncesinde ortaya atılan balonlardır. Türkiye'de muhalefetin sesi çok çıkıyor. Ama muhalefetin fikirleri çıkmıyor. Sesini yükselten bir muhalefet değil fikirlerini yükselten muhalefet bekliyoruz ki biz de istifade edelim. Ama Türkiye'de muhalefet tembel. Böyle polemiklerle, Düzce'de de çay, çorba parasıyla muhalefet yapıyorlar. Üniter devlet yapısı Cumhuriyetin temel değerlerindendir. Anayasa'da vardır. Saçma sapan şeyler, bunlara inanmayın." - Zce