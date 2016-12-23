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Bakan Özlü Microsoft Türkiye Heyetini Kabul Etti
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Bakan Özlü Microsoft Türkiye Heyetini Kabul Etti

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Microsoft Türkiye'nin gerçekleştireceği Nesnelerin İnterneti (IoT) Projesi'nin, "Sanayide Dijital Dönüşüm" inisiyatifinin temel çıktıları açısından önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Bakan Özlü Microsoft Türkiye Heyetini Kabul Etti

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Microsoft Türkiye'nin gerçekleştireceği Nesnelerin İnterneti (IoT) Projesi'nin, "Sanayide Dijital Dönüşüm" inisiyatifinin temel çıktıları açısından önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Özlü, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu başkanlığındaki Microsoft Türkiye heyetini makamında kabul etti.

Görüşmede Kansu, Microsoft Türkiye'nin gerçekleştireceği Nesnelerin İnterneti (IoT) projesi hakkında Özlü'ye bilgi vererek, bu konuda destek istedi.

Özlü, çalışmanın bakanlığın yürüttüğü "Sanayide Dijital Dönüşüm" inisiyatifinin temel çıktıları açısından önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Kurumunuzun hazırladığı Açık Akademi üzerinde yayınlanacak çevrimiçi Nesnelerin İnterneti eğitimleri, akabinde gönüllü eğiticilerin sınıf içi eğitimi, tarafınızca hazırlanacak 100 Nesnelerin İnterneti kitinin, Türkiye çapında okullara dağıtılarak meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin bu kitlerle Nesnelerin İnterneti konusunda eğitim almaya başlaması ve bu çalışmaların tüm Türkiye çapında düzenlenecek Nesnelerin İnterneti Yarışmasıyla ödüllendirilmesi projesini himaye etmekten memnuniyet duyarız." değerlendirmesinde bulundu.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Kansu ise program kapsamında meslek yüksekokullarına yatırım yapacaklarını belirterek, Nesnelerin İnterneti alanında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Türkiye çapında meslek liseleri ve meslek yüksekokulları öğrencilerinin eğitimiyle başlayacak proje, Türkiye'de Endüstri 4.0 alanında kıvılcım yakmayı hedefliyor.

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