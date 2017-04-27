Bakan Özlü Konya Endüstri Zirvesi'nin Açılışına Katıldı
KONMAK, Konya Saç İşleme Teknolojileri, İSKON ve KONELEX fuarlarını bünyesinde bulunduran Konya Endüstri Zirvesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleşti.
KONMAK, Konya Saç İşleme Teknolojileri, İSKON ve KONELEX fuarlarını bünyesinde bulunduran Konya Endüstri Zirvesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla gerçekleşti.
TÜYAP Fuar merkezinde düzenlenen Konya Endüstri Zirvesi açılış programına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan, Muhammet Uğur Kaleli, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Konya Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ömer Erdoğan Duransoy ve davetliler katıldı.
"Anadolu'da yeni bir uyanışın, yeni bir dirilişin meşalesi yakıldı"
Konuşmasına 16 Nisan Referandumunda güçlü bir şekilde 'Evet' diyen Konyalılara teşekkür ederek başlayan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Referandum sonuçlarının ülkemiz için, şehirlerimiz için ekonomimiz için çok önemli çok değerli sonuçları olacağına inanıyorum. Referandum sürecinde birçok şehrimize ziyaretler gerçekleştirdim. Gittiğim şehirlerde iş dünyamızla ve sanayicilerimizle muhakkak buluştum. İş dünyamızın ve sanayicilerin bu referandumun sonuçlanmasını nasıl büyük bir heyecanla beklediklerini bizzat gördüm. 16 Nisan'la birlikte, dillerde ve yüreklerde yaşayan o heyecan artık ete ve kemiğe büründü. Anadolu'da yeni bir uyanışın, yeni bir dirilişin meşalesi yakıldı. Milletimizde ve şehirlerimizde biriken muazzam enerjinin ülkemizin tamamına ve dünyaya dalga dalga yayılacağı yeni bir dönem başladı. İşte Konya bunun canlı bir örneğidir. Bu fuar, bunun açık bir ispatıdır"ifadelerini kullandı.
Bu Endüstri Fuarı kapsamında, dört önemli fuarın birden gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Özlü, "Yine KOP bölgesindeki 11 üniversitemizin işbirliğiyle ÜNİKOP Patent 2017 etkinliğini de bu yıl ilk defa gerçekleştiriyoruz. Fuarların, ilgili oldukları sektörlere çok büyük bir güç katacağını düşünüyorum. Dile kolay, 40 farklı ülkeden 55 bin civarında ziyaretçi bu fuarlara katılacak. Katılımcı firmalar arasında çok sayıda yatırım ve ticaret anlaşmalarına imza atılacak. ÜNİKOP Patent 2017 etkinliği de buluş sahipleriyle yatırımcıları bir araya getirerek önemli bir işlevi yerine getirecek. Bu büyük organizasyonu Konya'da ve Anadolu'da bir işaret fişeğinin yakıldığına bir delil olarak görüyorum. Bu tür etkinliklerin reel sektörümüze, özelikle KOBİ düzeyindeki üreticilerimize büyük güç kattığını ve katacağını düşünüyorum. Reel sektör ve KOBİ'ler güçlendikçe de şehirlerimiz ve Türkiye güçlenecektir" ifadelerini kullandı.
"Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl yaşanan birçok zorluğa rağmen, yüzde 2,9 oranında büyüdü"
Türkiye ekonomisinin geçen yıl yaşanan birçok zorluğa rağmen yüzde 2,9 oranında büyüdüğünü söyleyen Bakan Özlü, "Hayata geçirdiğimiz tedbirlerin de etkisiyle, son çeyrekten itibaren ılımlı bir toparlanma süreci yaşadık, yaşıyoruz. Bu yıla da iyi bir başlangıç yapmış durumdayız. Birçok öncü göstergeye baktığımızda 2017 yılının Türkiye için çok daha başarılı bir yıl olacağını görebiliyoruz. Özellikle güven endekslerindeki gelişmeler bizi daha da umutlandırıyor. Zira ekonomide en önemli konu güvendir. Referandumun olumlu bir şekilde neticelenmesiyle bu güven daha da artacaktır. Türkiye ekonomisi, bundan sonra sürekli üstüne koyarak ilerleyecektir. Bu yıldan itibaren daha yüksek büyüme rakamları göreceğiz. Daha da önemlisi, bu büyümeye bir süreklilik kazandırabileceğiz" şeklinde konuştu.
Yeni yönetim modeliyle birlikte kaynakların en doğru alanlara kanalize edilebileceğini vurgulayan Bakan Özlü, "Doğru ve hızlı karar alabileceğiz. İstikrarlı bir şekilde yüksek büyüme oranları yakalamanın yolu elbette ki üretimden geçiyor. Üretimi nicelik ve nitelik olarak sürekli artırmalıyız ki, istikrarı ve hızlı bir şekilde büyüyebilelim. Sanayi üretiminin kalitesini artırmak ve daha nitelikli ürünler üretmek bizim ekonomik hedeflerimize ulaşmamızda kilit noktadır. Ekonomimizin temelleri son derece sağlam. Makroekonomik alanda dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Bu sağlam temeller üzerinde, sanayi sektörümüzün rekabetçiliğini artırmak, ülkemizdeki iş ve yatırım ortamını iyileştirmek için de çok ciddi bir gayret içindeyiz. Bu nedenle, bakanlığımızın çalışmalarına Ar-Ge, inovasyon, markalaşma, tasarım, patent gibi konulara ayrı bir ağırlık veriyoruz. Sanayimizin bu alanlardaki beceri ve kapasitesini artırmaya büyük önem gösteriyoruz. Çünkü Türkiye'nin daha yüksek katma değer üretmesinin yolu bu alanlardan geçiyor. 2015 yılında ihraç ettiğimiz elektrikli teçhizatların ortalama kilogram değeri 4,6 dolardır. Buna karşılık aynı sektörde ithal ettiğimiz ürünlerin ortalama kilogram değeri 11,7 dolardır. Ne yazık ki birçok sektörde buna benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz" dedi.
"İnşallah, sizlerle birlikte, çok daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülke sanayisine bu açıdan da büyük bir ivme kazandıracağına inandığını söyleyen Özlü, "Türkiye'de yeni bir dönem başladı.Bu yeni dönemde, kimsenin bahanesi veya mazereti kalmadı. Hükümet olarak, muhalefet partilerimizle birlikte, yeni sistem için gerekli uyum yasalarını süratle çıkarmak istiyoruz. Bu konuda muhalefetin de gereken desteği vereceğine inanıyoruz. Bir yandan bu uyum yasalarını çıkarırken, aynı zamanda iş dünyamızın bizden beklediği yasal düzenlemeleri de hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Bir işe odaklanırken diğer işleri elbette ihmal etmeyeceğiz. Bakınız, referandumdan sadece üç gün sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızın gündemi de Üretim Reform Paketi'ydi. Yani hiç ara, mola, es, dur, durak veya teneffüs vermeden, kaldığımız yerden yola revan olduk. Sadece Üretim Reform Paketi değil, sadece bizim bakanlığımızın konuları da değil, iş dünyamızın ve sanayicimizin daha iyi şartlarda üretim yapması için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Sanayicimizin daha fazla ve daha kaliteli üretim yapması için iş ve yatırım ortamını iyileştirmeyi sürdüreceğiz. İnşallah, sizlerle birlikte, çok daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Güçlenen Türkiye'nin dost ve müttefik ülkeler için de iyi ve önemli bir partner olma özelliğini pekiştireceğini ifade etmek istiyorum. Konuşmamın sonunda, Konya endüstri Fuarı'nın başarılı geçmesini, yerli ve yabancı tüm katılımcılar için hayırlı olmasını diliyorum. Bu fuarın, Konya ve Türkiye ekonomisine çok olumlu katkılar yapacağına tüm kalbimle inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"Bu coğrafyada kalmak için tutunmak için bizim gözümüzü dört açmamız gerekiyor"
Fuarın bir düşünceyle oluştuğunu ifade eden KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Biz buraya hep sanayicileri getiriyoruz. Endüstri zirvesine gelmiş olan sanayici ve iş adamlarımızın buradaki patent sahipleriyle iki gün boyunca en azından bir görüşme imkanları oluşur ve burada yeni bir sinerji oluşturabilir miyiz diye bir gayretin içerisindeyiz. Mutlaka da bir karşılığını bulacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Bu bölgenin pahalı bir bölge olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ise, "Bu coğrafyada kalmak için tutunmak için bizim gözümüzü dört açmamız gerekiyor ve kendimiz üretmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz hemen iki gün önce Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye'nin denetim altına alınmasını kararlaştırdı. Siz Türkiye'yi denetim altına alamayacaksınız. Bu milleti denetim altına alamayacaksınız. Bu milleti denetleme hakkı sizde yok. Önce siz kendinizi denetleyin. Siz hangi yüzle Türkiye'yi denetim altına alma cüretinde bulunuyorsunuz. Siz önce Akdeniz'de boğulan çocukların hesabını bir verin. Oradan kendinizi bir denetleyin. Seçimle iş başına gelenleri değil, ihtilalle, darbe ile iş başına gelenleri destekleme onursuzluğunu yaşıyorsunuz. Siz kendinizi bir denetim altına alın ondan sonra Türkiye'yi denetim altına almaya kalkın" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Özlü ve beraberindekiler fuar alanındaki stantları gezdi. - KONYA