Bakan Özlü İş Adamları ile Bir Araya Geldi

SAKARYA (İHA) – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye'nin teknoloji transfer eden bir ülke olmasını artık istemiyoruz. Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke olmasını istiyoruz" dedi.



Bir dizi ziyaret ve programlar için Sakarya'ya gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) düzenlenen 'SATSO İş Dünyası Buluşması' konulu etkinliğe katıldı. Bakan Özlü'ye, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun ve protokol üyeleri eşlik etti.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, yaptığı konuşmada, "Artık tasarımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Türkiye artık üretim ağırlıklı bir yapıdan tasarım ve mühendislik ağırlıklı bir yapıya dönüştü, dönüşüyor. Bizim amacımız sanayimize teknoloji enjekte etmek ve sanayimizin daha yüksek katma değerli ürünler üretmesinin önünü açmaktır. Yüksek katma değerli ürünler demek daha karlı işler, daha fazla kazanç getiren işler demektir. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Uzun zamandır konuşulan teknoloji transferi konusu var. Türkiye'nin teknoloji transferi. Teknoloji transferi bir noktaya kadar mümkündür. O noktadan sonra teknoloji üretilir, biz teknoloji üreten bir Türkiye hayal ediyor, istiyoruz. Bir söz vardır; 'Veren el, alan elden üstündür' diye. Şimdi teknoloji transferi dediğimiz zaman alıcı konumdasınız, alıyorsunuz. Birisi hazırlıyor, size veriyor. Bu tip modellerde her zaman takipçi olursunuz, birileri yapar siz takip edersiniz. Hiçbir zaman ön safta, birinci safta, en uç noktada olamazsınız. Dolayısıyla Türkiye'nin teknoloji transfer eden bir ülke olmasını artık istemiyoruz. Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke olmasını istiyoruz. Buda bilimle olur" diye konuştu. - SAKARYA