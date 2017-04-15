Bakan Özlü, 'Evet' Konvoyuna Katılarak Ilçeleri Gezdi - Düzce

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Düzce'de düzenlenen "Evet" konvoyuna katıldı.



Zahid Kevseri Bulvarı'nda toplanan partililerin oluşturduğu konvoya katılan Bakan Özlü, buradan Akçakoca ilçesine hareket etti.



Miting otobüsüne binerek güzergahta bulunan vatandaşları selamlayan Özlü, daha sonra Konuralp beldesi ve Kaynaşlı'ya geçti.



Yol boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özlü, yarın yapılacak halk oylaması için vatandaşlardan destek istedi.



Konvoya katılan sürücüler araçlarını Türk bayrakları ve "Evet" yazılı flamalarla süsledi.



Konvoya, AK Parti Düzce milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı.