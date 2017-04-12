Bakan Özlü: 'Esnafımız, Vatandaşlarımız 'Evet' Yönünde Bir Teveccüh Gösteriyorlar'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, halk oylaması dolayısıyla Düzce'de gerçekleştirdiği ziyaretlerin olumlu geçtiğini belirterek, "Esnafımız olsun, vatandaşlarımız olsun 'Evet' yönünde bir teveccüh gösteriyorlar. İnşallah bu olumlu ortam Türkiye'ye de yansıyacak. 16 Nisan'da güzel bir sonuç alacağız." dedi.



Beyköy beldesini ziyaret eden Bakan Özlü, Belediye Başkanı Osman Kılıç ile bir süre görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Özlü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır Düzce'de halk oylaması çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.



Yaptığı esnaf ve vatandaş ziyaretlerini değerlendiren Özlü, "Temaslardan okuduğum manzara son derece olumlu. Esnafımız olsun vatandaşlarımız olsun 'Evet' yönünde bir teveccüh gösteriyorlar. İnşallah bu olumlu ortam Türkiye'ye de yansıyacak. 16 Nisan'da güzel bir sonuç alacağız." diye konuştu.



Bakan Özlü ayrıca, Düzce'de rekor seviyede bir oy beklediklerini dile getirerek, "Yüzde 81'i aşacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.



Esnafı ziyaret etti



Bakan Özlü, daha sonra kent merkezine gelerek, Bolu Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.



Ziyaret sırasında bir esnaf Bakan Özlü'ye, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasını "3. Kurtuluş Savaşı" olarak nitelendirerek, "Çanakkale'yi atlattık, 15 Temmuz'u atlattık, 16 Nisan'ı da atlatırsak, 3. Kurtuluş Savaşı'nı atlatıyoruz inşallah. Var mı itirazı olan, yok evelallah." dedi.



Bakan Özlü, desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.