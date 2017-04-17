Bakan Özlü: 'Elde Ettiğimiz Başarı Alın Terinin Sonucudur'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, anayasa değişikliği halk oylamasından "evet" oyu çıkmasına ilişkin, "Yaklaşık 60 gündür sahalardayız. Elde ettiğimiz başarı alın terinin, bir çalışmanın sonucudur." dedi.



Oy sayma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türk bayrakları ve "Evet" yazılı flamalarla Anıtpark Meydanı'na gelen vatandaşlar, halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" kararı çıkmasını kutladı.



Teşkilat üyeleriyle meydana gelen Bakan Özlü, kentteki hiçbir siyasi partinin, normal siyasi ortamda bile bu kadar büyük topluluğu bir araya getiremeyeceğini söyledi.



Resmi olmayan sonuçlara göre, kentte yüzde 70,55 oranında "evet" oyu çıktığını, Düzce'nin yeni bir destan yazdığını belirten Özlü, şöyle konuştu:



"Düzce, Türkiye ortalamasının 20 puan üzerinde bir başarı elde etti. Bu başarı Ankara'nın batısındaki illere baktığımızda Düzce batının birincisidir, tebrik ediyorum. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen değerli teşkilat mensuplarımızı kutluyorum. Siz değerli ak yürekli kardeşlerim, çok çalıştınız, çok uğraştınız. Yaklaşık 60 gündür sahalardayız. Elde ettiğimiz başarı alın terinin, bir çalışmanın sonucudur. Çok çalıştınız, başarılı olduk, Allah muvaffak etsin."



AK Parti Düzce milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşir de yaptıkları konuşmada, halk oylamasına katılarak oy veren vatandaşlara teşekkürlerini iletti.



Havai fişek gösterisinin yapıldığı kutlamalara AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in yanı sıra ilçe belediye başkanları da katıldı.