Bakan Özlü, Düzcespor'un Maçını Izledi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'un maçını izledi.



Referandum çalışmaları kapsamında kentte bulunan Özlü, 18 Temmuz Stadyumu'nda Yeşil Bursa ile karşılaşan Düzcespor'un maçını eski milli futbolcu Tanju Çolak ile izledi.



Maçın ardından kentteki üç işletmenin açılış törenini gerçekleştiren Bakan Özlü, Akçakoca ilçesine geçerek esnaf ziyaretlerinde bulundu.



Ziyaretlerde, halk oylamasına kısa bir süre kaldığına değinen Özlü, vatandaşlardan destek istedi.



Özlü'ye eşlik eden eski futbolcu Çolak da bir marketin önünde top sektirdi. Daha sonra topu imzalayan Çolak, pazar günü yapılacak halk oylamasında vatandaşların 'Evet' oyu kullanmalarını istedi.



"Türkiye altın çağını yaşıyor"



Tanju Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de referandum çalışmaları kapsamında yaklaşık bir aydır sahada olduğunu söyledi.



Bakan Özlü'ye destek için kentte geldiğini ifade eden Çolak, "Aşağı yukarı 25 gündür eve gitmedim. Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda İzmir, Mersin, Aksaray ve Düzce'de çalışmalar yürütüyorum. Dün de Mersin'de çalışmalara katıldım. Bakanımızla bugün de halkla buluşuyoruz. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. 16 Nisan'ın önemini, değerini anlatıyoruz." diye konuştu.



Son dönemde yapılan spor yatırımlarına da değinen Çolak, "Çimlerimiz, statlarımız, formalarımız, koleksiyonlarımız bile eskiden çok farklıydı ama, Cumhurbaşkanımızın varlığı ile 2002'den bu tarafa Türkiye'de muhteşem bir yapılanma var. Stadından havuzuna, kapalı spor salonundan halı sahasına kadar harika yatırımlar yapılıyor. Bu da çok önemli bir durumdur. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katkıları ile Türkiye spor anlamında harika bir dönem geçiriyor. Stadyumlar ve tesisler anlamında Türkiye altın çağını yaşıyor." ifadesini kullandı.