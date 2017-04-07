Bakan Özlü: Düzce'nin Çöpü İstanbul'a Taşınacak

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul'un su kaynakları arasında bulunan Düzce'deki Melen Çayı kenarında kurulan katı atık bertaraf tesisinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararını yargı kararıyla iptal ettirip, tesis girişinde günlerce eylem yapan köylülerle bir araya geldi. Bakan Özlü, köylülerin direnişi sonucu bir süredir çöp dökülmeyen tesisin artık kullanılmayacağını, Düzce'nin çöpünün İstanbul'daki yakma tesisine taşınacağını belirtti. Merkeze bağlı Hecinler Köyü mevkisinde kurulan Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Düzenli Bertaraf Tesisi, 25 Kasım 2014'te hizmete açıldı. Hecinler ile birlikte Hasanlar ve Esençam Köylerinde yaşayanlar, Melen Çayı kenarında kurulan tesis ile temiz çevrede yaşam haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle ÇED iptali için Sakarya 2'ci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, köylüleri haklı bularak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED olumlu kararını iptal etti. Köylüler, buna rağmen 11 belediyenin çöplerini dökmeye devam ettiği tesis girişinde çadır kurup eylem yaptı. Çöp kamyonlarını günlerce tesise sokmayan köylülerin direnişi sonuç verdi ve bir süre önce tesise çöp dökümü sona erdi. BAKANDAN MÜJDE Bakan Faruk Özlü, dün akşam geç saatlerde tesis girişinde sembol olarak duran çadırda toplanan köylüleri ziyaret etti. Köylüler, daha önce protestolarda bulundukları Bakan Özlü'yü, bu kez davul zurna ile karşıladı. Bakan Özlü, kentin çöp sorununun çözüldüğünü söyleyerek şöyle konuştu: "Düzce'nin çöpleri buraya dökülmeyecek. Bu konuda 3 aydır çalışıyoruz. En son İSKİ'den yardım istedik. İSKİ Genel Müdürü ile görüştük ve Düzce'nin çöpünün yakma tesisi kurularak yakılması konusunda karar aldık. Bundan sonra Düzce için çöp yakma tesisi kurulacak. Bu bölgede köylülerimizin arzu etmediği alanı kullanmayacağız. Çöp konusunda burası gündemde değil ve hiçbir zaman gündeme gelmeyecek. Bundan sonra hiçbir yerde çöp konusunda gönlünüzde bir şey kalmasın. Bu bölgede asla çöp depolama tesisi, katı atık tesisi olmayacak. İSKİ ile anlaşma yaptık. Düzce'nin çöpü 400 ton civarında. İSKİ bu çöpü topladıktan sonra İstanbul'daki yakma tesisine götürecek. İSKİ 18 ay boyunca Düzce'nin çöpünü İstanbul'a taşıyacak. Burada uygun bir yer bulunup yakma tesisi kurulana kadar bu çöpler taşınacak. Gönlünüz rahat olsun." Köylüler, Bakan Özlü'ye teşekkür etti. - Zce