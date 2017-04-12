Bakan Özlü: Düzce'de Yüzde 81'i Aşacağız

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Benim Düzce'de okuduğum manzara son derece olumlu. Esnafımız olsun, vatandaşlarımız olsun 'Evet' yönünde teveccüh gösteriyorlar. Düzce'den rekor düzeyde bir oy bekliyoruz. Yüzde 81'i aşacağız" dedi.



Memleketi Düzce'de referandum çalışmalarını sürdüren Bakan Özlü, Beyköy Beldesi'ne giderek esnafları ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Referandum nedeniyle tüm teşkilatlarının ev ev gezerek çalıştığını belirten Bakan Özlü, "Ben de genel merkezin bana verdiği görevlerden sonra Düzce'ye geldim. Önce Gümüşova İlçesinde bir toplantı yaptık ve sonrasında Cumayeri İlçesine gittik. Yığılca'da bir toplantı yaptık. İnşallah bir toplantı da Çilimli ve Yığılca'da olacak. Bütün ilçelerimizi ziyaret etmiş olacağız. Merkezde esnafla buluştuk. İnşallah iyi bir sonuç alacağız. Benim Düzce'de okuduğum manzara son derece olumlu. Esnafımız olsun, vatandaşlarımız olsun 'evet' yönünde teveccüh gösteriyorlar. İnşallah bu olumlu ortam Türkiye'ye yansıyacak. Olumlu bir sonuç alacağız. Düzce'den rekor düzeyde bir oy bekliyoruz. Yüzde 81'i aşacağız" diye konuştu.



- Zce