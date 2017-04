Bakan Özlü, Dilek Feneri Uçurdu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "Türkiye genelinde durum gayet iyi. Görüştüğümüz bakan arkadaşlarımız, Türkiye'nin her tarafında müthiş bir sempatinin ve teveccühün olduğunu söylüyor. Durum gayet olumlu, hiçbir sıkıntı yok." dedi.



Bakan Özlü, partisinin Düzce İl Teşkilatınca Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen "Kararımız Evet Dilek Feneri" etkinliğine katılarak eşi Onur Özlü ile dilek feneri uçurdu.



Özlü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için Türkiye'nin birçok yerinde ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.



Gittikleri her yerde teveccüh gördüklerini anlatan Özlü, "Sadece tek bir esnafımız düşük bir tahminde bulunarak, yüzde 60 'evet', yüzde 40 'hayır' oyunun çıkacağını söyledi. Diğerlerinin tamamı bu referandum da 'evet' oyu vereceklerini söyledi. Ben son derece umutluyum. Düzce kararını vermiş, çok iyi." diye konuştu.



Bir gazetecinin Türkiye genelinde beklediği oy oranını sorması üzerine Özlü, "İnşallah rekor düzeyde bir oy oranı bekliyoruz. Türkiye birincisi olmak istiyoruz. Türkiye genelinde durum gayet iyi. Görüştüğümüz bakan arkadaşlarımız, Türkiye'nin her tarafında müthiş bir sempatinin ve teveccühün olduğunu söylüyor. Durum gayet olumlu, hiçbir sıkıntı yok." değerlendirmesinde bulundu.



Etkinliğe, AK Parti Düzce milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı.