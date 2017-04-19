Bakan Özlü'den Muhtara 16 Nisan Tebriği

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 16 Nisan halk oylamasında tüm seçmenin "evet" oyu kullandığı Düzce'nin Cumayeri ilçesi Yenitepe köyünün muhtarı İbrahim Koç'u arayarak tebrik etti.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 16 Nisan referandumunda tüm seçmenlerin "evet" oyu kullandığı Yenitepe köyü muhtarını telefonla arayarak tebrik etti. Bakan Özlü, referandum sonuçlarının belli olması sonrasında 129 seçmenin tamamının "evet" oyu kullandığı Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Yenitepe köyünün muhtarı İbrahim Koç'u telefonla aradı. Özlü, verdikleri destekten dolayı Muhtar Koç'a teşekkür etti. - ANKARA