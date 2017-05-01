Bakan Özlü'den 1 Mayıs Mesajı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "16 Nisan referandumu sonrası ortaya çıkan yeni yönetim sistemi ile ihtiyaç duyulan reformlar kararlılıkla hayata geçirilecektir" dedi.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Özlü, mesajında "Alın terinin, dayanışmanın, emeğin günü olan 1 Mayıs; dünya tarihinde hak arama mücadelesinin sembolü olduğu gündür. Çalışan, üreten kesimlerin beklentilerinin ve taleplerinin karşılanması, sorunlarına çözüm üretilmesi, çalışma hayatımızın temel unsurlarındandır" ifadelerine yer verdi.



Çalışma hayatının ileri seviye standartlarına çıkarılması için önemli adımların atıldığını kaydeden Özlü, "16 Nisan referandumu sonrası ortaya çıkan yeni yönetim sistemi ile ihtiyaç duyulan reformlar kararlılıkla hayata geçirilecektir. İktidarımızın her döneminde olduğu gibi bundan sonra da sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, birlik beraberlik anlayışı içerisinde istişare halinde olacağız. Emekçilerimizin sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile barış ve kardeşlik içerisinde tüm emekçilerimizin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi. - ANKARA