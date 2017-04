Bakan Özlü: "Biz Sorunları Çözen Partiyiz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "AK Parti olarak biz sorunları çözün partiyiz. Biz sorunları torunlara bırakan parti değiliz" dedi.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ilçe teşkilatı ve belediye tarafından düzenlenen programa katıldı. Bakan Özlü, programda muhalefete yüklenerek çalışmadıklarını söyledi. Bakan Özlü hayırcı zihniyete karşı olduklarını belirterek, "Biz sorunları çözen partiyiz. Biz sorunları torunlara bırakmayız. Onlar herkesi kendi gibi sanıyorlar. Böyle bir şey yok biz çalışıyoruz. Her zaman söylüyorum Türkiye'de muhalefet yönetimi maalesef çalışmıyor. Her şeye hayır diyorlar. Biz bir anayasa taslağı yaptık değişim istiyoruz normalde sizde teklifinizi getirin ikisini birden oylayalım ama yok. Keşke şu olsaydı CHP'nin bir teklifi var AK Parti'nin bir teklifi var iki anayasa taslağı beraber oylayalım. Aziz milletimiz ne derse o olurdu. Mesela burada da yoklar. Çözüm yok, teklif yok, öneri yok, ama her şeye hayır. Biz hayırcı zihniyete karşıyız arkadaşlar" dedi.



"4 milyar 200 milyon liralık kredi dağıldı"



Bakan Özlü, KOSGEB aracılığı ile dağıtılan kredi miktarlarını açıkladı. Bakan Özlü, "Hükümetimiz küçük işletmelerin desteklenmesi maksadıyla bir proje geliştirdi. Bu projede yaklaşım 11 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk. Türkiye'de bu akşam itibariyle toplam 167 bin 338 KOBİ'ye kredi verdik. Verdiğimiz bu kredinin bedeli 4 milyar 200 milyon liradır yaklaşık. KOBİ'lerimiz kredi ile buluşup ihtiyaçlarına kullanacak. 69 bin 221 KOBİ'nin işleri tamamlandı parası hazır bunlarda parasını alacak. 20 bin 711 KOBİ'nin işlemleri devam ediyor. Yani 460 bin 167 KOBİ'ye 11 milyar liralık kredi buluşturacağız" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından ilçe heyeti tarafından Bakan Özlü'yü tablo hediye edildi. - DÜZCE