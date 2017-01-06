Bakan Özlü, Antalya Valisi Karaloğlu'nu Ziyaret Etti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.



Bazı temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Antalya'ya gelen Özlü, Antalya Havalimanı'nda, Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve kamu kurum müdürleri tarafından karşılandı.



Buradan Antalya Valiliğine geçen Özlü, valilik şeref defterini imzaladı, Karaloğlu ile görüştü.



Ziyaretin basına açık bölümünde konuşan Özlü, Antalya'ya daha önce gelmeyi planladıklarını, burada bilişim toplantısı yapacaklarını ancak toplantının iptal olduğunu ve bunun için seyahatlerinin de ertelendiğini söyledi.



Antalya'da, bakanlığına bağlı birimlerle yıl sonu toplantısı yapacaklarını ve geçen yılı değerlendireceklerini dile getiren Özlü, "Gelecek yıl hangi işleri yapacağımızı da konuşacağız. Aslında yıl içindeki faaliyetlerle hep dışarıya bakıyoruz, bugün, yarın ve üçüncü gün, pazar günü kendi içimize bakacağız. Kendi iç değerlendirmemizi yapacağız, bu sebeple Antalya'dayız." diye konuştu.



Özlü, Antalya'nın kongre, turizm ve toplantıların merkezi olduğunu ifade ederek, Antalya ticareti ve Teknokent için neler yapılabileceğini konuşacaklarını da vurguladı.