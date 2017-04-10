Bakan Özlü Akçakoca'da- Bakan Özlü, 'Muhalefet Çalışmıyor, Tembeller'

Bakan Özlü, "Muhalefet çalışmıyor, tembeller"



DÜZCE - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'de muhalefetin çalışmadığını ve tembel olduğunu söyeldi.

Bakan Özlü, Akçakoca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret ederek kamyonculardan 'Evet' oyu istedi. Bakan Özlü, "Her parti seçimlere gittiğinde seçim beyannamelerine özellikle Anayasa değişikliği ile ilgili taahhütte bulundular. Bizim gönlümüz arzu ederdi ki, bütün partiler bir araya gelerek ortak bir Anayasa değişikliği yapmaktı. Darbe dönemine ait bu Anayasayı rafa kaldırmaktı. Fakat bu olmadı. 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Subay elbiseli terörist gurup darbe girişimde bulundu. Akıllara zarar veren bir girişimdir. Sonrası, Devlet Bahçeli'nin arzusu ve desteği ile Anayasa değişikli paketi hazırlandı. Halka soralım dedik ve gönül isterdi ki Anayasa değişikliğini tüm maddelerini değiştirmektir. Ama anlaşamadık. Biz dedik ki madem anlaşamıyoruz, muhalefette olanlar parlamenter sistemde bir anayasa değişikliği taslağı hazırlansınlar, bizde Başkanlık sistemini esas alan bir taslak hazırlayalım, her ikisini beraber millete sunalım istedik. Pazar günkü seçimde evet, hayır olmayacaktı, bir tarafta başkanlık sistemi diğer tarafta parlamenter sistemi iki ana akım bunu oylayacaktık. Bakın buda olmadı ben size soruyorum bundan daha masum bir istek olur mu? Muhalefet çalışmıyor, tembeller. Bakın Türkiye'de muhalefet çalışmıyor. CHP'ye oy veren kardeşlerimiz tembel değil onlar oy veriyor daha ne yapsın. CHP'li kardeşlerimiz seçimde gidiyor, inandığı görüşte oyunu veriyor. Çalışmayan kim yönetim, parti yönetimi, bir teklifi bile yok. Önerileri yok. Yani çalışmıyorlar. Arkadaşlar siyaset hizmet etme sanatıdır ve aracıdır, dedikodu sanatı değildir. Ana muhalefet keşke çalışsa fikirler üretse, yani sesini yükseltmek yerine fikirlerini yükseltse, maalesef Türkiye'de muhalefet ses yükseltme sanatı olmuş"dedi.

Muhalefetin kafa karıştırdığını ileri süren Bakan Özlü, "Bu sistem tek adamlığı getirir diyorlar. Bakın arkadaşlar 3 gün önce, Amerika Suriye'yi vurdu. Nasıl vurdu. Kongreden karar mı çıktı. Hayır Başkan vur dedi vurdu. Amerika başkanı vur derse Amerikan ordusu vurur. Çünkü o başkanı halk seçmiştir. Bizim Cumhurbaşkanımıza halk seçiyor. Dolaysısıyla kafa karıştırıyorlar, iş yapmak isteyen yetki ister. Dolayısıyla iş yapmaya gücümüz var ve hızlı yapacağız. Vereceğiniz evet oyları bizim gücümüze güç katacaktır. Sizlerden evet oyu istiyoruz"diye konuştu.

(TT-