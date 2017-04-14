Bakan Özlü Akçakoca'da

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, eski milli futbolcu Tanju Çolak ile birlikte pazarcıları ve esnafları gezerek referandum oylamasında 'evet' oyu vermeleri için destek istedi.



Akçakoca Çuhalı çarşısında esnafı ziyaret eden Bakan Faruk Özlü, 'evet' oyu vermeleri için destek istedi.



Vatandaş ve esnafların yoğun sevgisiyle karşılaşan Bakan Özlü ve Tanju Çolak, esnaflarla hatıra fotoğrafları çektirdi.



Ziyaret sırasında Galatasaraylı pazarcının Tanju Çolak'a yönelik "Galatasaray'ı sattın" demesi üzerine Tanju Çolak, "Ben satmadım. Hayatım boyunca ben kimseyi satmadım" dedi. Pazarcı esnafı da "Koyu bir Galatasaraylıyım ama Fener'e gittiğiniz için üzgünüm, Emre de gitti bak" dedi. Tanju Çolak ise, "Benim nasıl gittiğimi bir bilsen böyle demezsin, ben hala Galatasaraylıyım" diye cevap verdi. Pazarcı esnafı daha sonra, "Hiç şüpheniz olmasın benim oyum 'evet', sıkıntı yok bizde" dedi.



Bakan Özlü ve Tanju Çolak'ın esnaf ziyaretlerine, AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, İl Başkanı Hikmet Keskin ve partililer de katıldı. - DÜZCE