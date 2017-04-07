Bakan Özlü: '16 Nisan'da Güzel Bir Sonuç Alarak Yolumuza Devam Edeceğiz'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Büyük ve güçlü Türkiye için 16 Nisan'da güzel bir sonuç alarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.



Erenler ilçesindeki yapı malzemeleri satan bir firmanın açılışına katılan Özlü, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de güzel şeyler olduğunu ve ülkenin büyüyüp güçlendiğini söyledi.



Özlü, açılışını yaptıkları fabrikaların ve temelleri atılan yerlerin Türkiye'nin büyümesinin göstergesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin çevresindeki hadiseler, Türkiye'nin geçen yıl başına gelenler nadir olan hadiseler. Geçen sene bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Sınır ülkelerde terör, anarşi durmuyor. Büyük ve güçlü Türkiye için 16 Nisan'da güzel bir sonuç alarak yolumuza devam edeceğiz. Bizim hedeflerimiz, büyük Türkiye rüyamız var. Durmak yok, çalışmaya devam. Bu güzel tesisi ülkemize kazandıran Filiz Fidanoğlu ailesine teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli de Türkiye'nin başından geçen olaylardan birinin, başka bir ülkenin başına gelmesi durumunda o ülkenin altüst olabileceğini dile getirdi.



Tüm olaylara rağmen iş adamlarının yatırımlarını sürdürmeye devam ettiğini vurgulayan Dişli, "15 Temmuz'da başımıza gelenler malum. Bunlara rağmen durmuyor, yola devam ediyoruz. 17 Nisan'ın ayak sesleri gümbür gümbür geliyor. 17 Nisan'dan itibaren bu sıkıntılardan tümüyle kurtulacağız. Terörün belini kırdık, kırıyoruz. 2023'e kadar dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız. Ben tesisin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.



Programın ardından Bakan Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Emin Durun ve diğer protokol üyeleriyle firmanın açılış kurdelesini kesti.