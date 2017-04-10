Bakan Özhaski otobüs şoförleriyle bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:

"Gelecek seneden itibaren inşallah senede 500 bin binayı değiştirerek depreme hazırlıklı hale getireceğiz"



KAYSERİ - Kayseri halk otobüsü şoförleriyle bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Gelecek seneden itibaren inşallah senede 500 bin binayı değiştirerek depreme hazırlıklı hale getireceğiz" dedi.

Düzenlenen programda konuşan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, fiyat tarifelerinin belirlenirken kimsenin mağdur edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Malum ulaşım sektöründe olan fiyat tarifemizi büyükşehir belediye başkanımız veriyor. Zaman zaman yerelde ulaşım haritası çizerek büyükşehir belediye başkanımıza otobüs şoförü esnafımızın bir kefili olarak sık sık birkaç sefer gittik. Sağ olsun birkaç konularda tavsiyelerini verdi. Tabi ki bu fiyatları isterken de bazı konuları göz önünde tutmak mecburiyetindeyiz. Hem otobüsçü esnafımızı hem taşıdığımız kişileri mağdur etmeyecek şekilde orta yolda ve 8 yıllık bir fiyata mutabık kaldık" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, Kayseri olarak Türkiye'de ilk ve örnek gösterilen projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi. Başkan Çelik, "Biliyorsunuz Kayseri Büyükşehir Belediyesi her alanda örnek çalışmalar yapıyor. Birçok konuda örnek oluyoruz. Daha Türkiye'de kimse düşünmezken otomasyon sistemini biz yaptık. Daha hiçbir yerde elektrik şebekeleri yer altına alınmazken ilk defa biz aldık. Seyyar satıcı yok, at arabası yok, dışarıda mal satan esnaf göremezsiniz, herkes kendi dükkanında satar. Toplu taşımada da bir ilki başardık ve dolmuşla taşımacılık sistemini kaldırdık. Gelir sistemini biz koyduk. Hala bu dolmuş sistemiyle ilgili yanına yaklaşan şehir sayısı parmakla gösterilecek kadar az" ifadelerini kullandı.

"Senede 500 bin binayı değiştirerek depreme hazırlıklı hale getireceğiz"

Şehirlerin yapılacak olan kentsel dönüşümlerle depreme hazırlıklı hale getirileceğini kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bu kapsamda gelecek seneden itibaren büyük şehirlerde senede 500 bin binayı değiştirmeyi planladıklarının altını çizdi. Özhaseki, "Ankara'da üstlendiğim görev itibariyle bir tarafta ülkeyi çevre açısından korumaya bir taraftan bütün şehirleri depreme hazırlıklı hale getirmeye çalışıyorum. İstanbul'da, İzmir'de büyük şehirlerde kentsel dönüşümler yapıyoruz. Gelecek seneden itibaren inşallah senede 500 bin binayı değiştirerek depreme hazırlıklı hale getireceğiz. Bir taraftan teröristlerin yaktığı, yıktığı yerlere gidiyorum. Çünkü oralar da vatanımızın bir parçası. Devlet olarak kudretli elimizi teröristlere vurduk, toprağa gömdük. Şimdi devletin şefkatli kanadını gösterip oradaki mağdur insanların evlerini yapmak mecburiyetindeyiz. Silopi'de, Cizre'de, Yüksekova'da, Nusaybin'de 30-35 bin ev yapıyoruz, gidip geliyoruz oralara. Şükür çalışıyoruz" diye konuştu.

Referandumda Kayseri'nin desteğini beklediklerini dile getiren Özhaseki, "Bu milletin varlık, yokluk meselesi, emin olun parti meselesi değil. Vallahi değil, billahi değil. Bu o kadar önemli bir mesele. Onun için Kayseri'den çok güçlü bir şekilde 'evet' çıkarmalıyız ki bütün dünyaya ses gelsin" dedi.

Programın sonunda Bakan Özhaseki ile Başkan Çelik'e hediye takdim edildi.