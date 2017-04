Bakan Özhaseki Oyunu Kullandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bizim tercihimiz ve görüşümüz 'evet' yönünde, bu işin olması yönünde. Ancak milletin tercihi bizimle beraber örtüşürse sevinerek koşa koşa yolumuza devam ederiz. Tersi çıkarsa eyvallah, kararınız başımızın üstünde deriz, saygı duyarız, işimize bakarız." dedi.



Anayasa değişikliği ile ilgili halk oylamasında oyunu kullanmak için Tavlusun Mahallesi'ndeki Hasan-Nuriye Ünlen İlköğretim Okuluna eşi Neşe Özhaseki ile gelen Bakan Özhaseki'yi burada AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, partililer ve vatandaşlar karşıladı.



Daha sonra eşiyle oy kullanacağı 1570 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçerek, görevlilerden pusulasını alan Özhaseki, oy verme işlemini gerçekleştirdi.



Özhaseki, okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye için dönüm noktası sayılabilecek bir günde olduklarını belirtti.



"Öncelikle huzur içinde bir seçime geldiğimiz ve şu an oyumuzu kullanıp, inşallah huzur içinde akşamı edeceğimiz için Cenabıhakka şükürler olsun." diyen Özhaseki, şöyle konuştu:



"Demokrasi bütün kurumlarıyla artık Türkiye'de oturmuştur. İnsanlar çok rahat, keyif içerisinde, güle oynaya oylarını kullandıkları gibi, karşılaştıklarında da hangi oy tercihini kullanırlarsa kullansınlar birbirleriyle şakalaşarak, sarılarak, büyük bir muhabbet içerisinde ayrılıyorlar. Bundan güzel bir şey olamaz. Çıkacak sonuç ülkemiz için hayırlı olsun, uğurlu olsun, bereketli olsun. İnşallah düşündüğümüz gibi çıkar. Anayasa referandum unun mecliste görüşülmeye başladığı aşamadan itibaren verdiğimiz mücadele bu ülke içindi, bu ülkenin büyümesi, gelişmesi, istikrar ve şimdiye kadar çekilen çilelerin de yok edilmesi içindi. Şimdiye kadar yaşanmış olan tıkanıklıkların bitirilmesi içindi, kavgalı ortamların, Türkiye'ye zarar veren, geriye götüren ortamların da tamamen tükenmesi içindi. İnşallah biz bunun sonucunu bugün alırız ama sandıktan ne çıkarsa başımızın üstünde deyip, yolumuza devam ederiz. Bizim tercihimiz ve görüşümüz 'evet' yönünde, bu işin olması yönünde. Ancak milletin tercihi bizimle beraber örtüşürse sevinerek koşa koşa yolumuza devam ederiz. Tersi çıkarsa eyvallah, kararınız başımızın üstünde deriz saygı duyarız, işimize bakarız."



"Kampanya boyunca iftiraları temizlemeye çalıştık"



Özhaseki, bir gazetecinin sorusu üzerine de halk oylaması çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği bölgelerdeki durumu değerlendirdi.



Güneydoğu'da teröristlerin yakıp yıktığı yerlerde, insanların mağduriyetini giderebilecek, orada her türlü sıkıntıya son verip vatandaşın yaralarını saracak bir ortam olduğuna işaret eden Özhaseki, "Bu da bana düşüyordu. Yani yıkılan evlerin yapılmasını kastediyorum, altyapılarının yapılmasını, şehirlerin yeniden tanzim edilmesini, düzenlenmesini. Şükür Allah'a orada da çok güzel işler yaptık. Öyle tahmin ediyorum ki orada çıkacak oylar, bölücü partinin oylarını iyice aşağıya çekildiği gibi, bizim partimizin oylarını da yukarıya çıkaracak oylardır." diye konuştu.



Özhaseki, Kayseri'de de bütün ilçelere, mahallelere uğramaya çalıştığını, çarşılarda gezmeye çalıştığını ifade ederek, şöyle devam etti:



"İnsanlar tabii bizi yıllardır bildikleri için hem beni hem ekibimizi, arkadaşlarımızı, milletvekillerimiz büyük bir muhabbetle karşılıyorlar. Çay ikram ediyorlar ama bu arada da karşı tarafın attığı iftiralar kafada hafif oturduğu için 'bu nedir' diye de soruyorlar. Biz de zaten bu kampanya boyunca doğrusu bu iftiraları temizlemeye çalıştık. Aslında iftira atmak kolay, yalan söylemek kolay, söyleyip geriye çekiliyorsunuz ama onu temizleyebilmek öyle zor ki. Düzgün bir insana kötü bir suç isnat edin, temizlesin göreyim. Emin olun bu seçim boyunca yaşadığımız bundan ibaretti. Tek adamlık, diktatörlük gibi hiç aslı astarı olmayan, asla bu anayasa reformuyla uzaktan, yakından alakası olmayan şeyler söylenince, bu yalanlar üzerinde ısrar edilince, bunları temizlemeye uğraşmak da bizim için zor oldu ama hamdolsun ben bütün milletimizin anladığını zannediyorum."



Özhaseki, Kayseri'deki evet oylarının da Türkiye genelinin yüzde 15 üzerinde çıkacağını tahmin ettiğini sözlerine ekledi.



Çay davetini geri çevirmedi



Okul bahçesinde bir süre vatandaşlarla da sohbet eden Özhaseki, çay daveti üzerine de Osman Demir adlı vatandaşın evini ziyaret etti.



Demir'in bir süre önce anjiyo olan babası Salih Demir'in elini öpen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Özhaseki, kendisini görerek eve gelen komşuların, mahalleye ilişkin sorunlarını dinledi.



Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı da telefonla arayarak, Tavlusun Mahallesi'ndeki sit alanı projesi hakkında bilgi aldı ve vatandaşların taleplerini iletti.



Bakan Özhaseki'ye, eşi Neşe Özhaseki ile AK Parti MKYK Üyesi Yaşar Karayel, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve partililer de eşlik etti.