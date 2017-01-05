Bakan Özhaseki'nin Şırnak Ziyareti

ŞIRNAK (İHA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör örgütlerinin Türkiye'de kavgalar olmasını ve parçalanmalar yaşanmasını istediğini belirterek, "Önümüz aydınlık bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Buralarda huzuru kimse bozamayacak" dedi.



Şırnak ziyareti kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını ve Cizre esnafını ziyaret etti. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Çağlı'yı makamında ziyaret eden Bakan Özhaseki, yaptığı açıklamada,



"Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin tek ortak amacı istiyorlar ki bu ülke dipdiri olmasın. Bu ülke büyük olmasın, kalkınmış olmasın. Bu ülkede kardeşlik ve dostluk olmasın. Kavgalar olsun ve neticesinde parçalanmalar olsun" diye konuştu.



"Yılbaşında hepimizin üzüldüğü bir terör hadisesi daha vuku geldi. Bundan önce bu bölgelerde PKK terörü yaşanmıştı" diyen Özhaseki, Yurt içinde ve yurt dışında DEAŞ denen bir terör örgütünün de Türkiye'ye yönelik can yakıcı eylemlerini görüyoruz. Ayrıca DHKP-C diye bir örgüt daha var. Hepsine baktığınızda bunların hepsinin ortak bir amacı var. İstiyorlar ki bu ülke dipdiri olmasın. Bu ülke büyük olmasın, kalkınmış olmasın. Bu ülkede kardeşlik ve dostluk olmasın. Kavgalar olsun ve neticesinde parçalanmalar olsun. Bu küçük küçük parçalar dışarıdaki bize hep düşman gibi bakan, bizi yutmaya çalışan, bizi yok etmeye çalışan birçok emperyalist gücün amacı zaten. Dağa birkaç kişi çıkın kaç gün dayanabileceksiniz. Arkada silah, para, lojistik desteği olmadan yaşayabilmek mümkün mü, değildir. Eğer bir yerden para veya destek alıyorsanız, onların emirlerine girersiniz. Onlar ne derse onu yaparsınız. Kötülere hizmet edersiniz. Masumane ve safiyane duygularla da başlasa eninde sonunda dönersiniz o şer güçlerin elinde oyuncak olursunuz. Bugün Türkiye'de rastladığımız manzarada bu" dedi.



Bütün dünyada terör olduğu herkese düşen insani görevin geçmiş olsun demek olduğunu belirten Bakan Özhaseki, "Bütün dünya bunu söylemekten kaçındı. Batı bile bunu söylemekten kaçındı. Ağız ucuyla, dil ucuyla söylerken hep arka taraftaki niyetlerinin birçoğunda biz şunu gördük; 'Nasıl oldu da biz başaramadık. Nasıl oldu da Türkiye'yi devirmedik. Nasıl oldu da biz iç savaş çıkaramadık bu ülkede. Nasıl oldu da biz bu insanları birbirine düşüremedik. O kadar denedik ve çabaladık ki, dört bir taraftan çabaladık.' Ama önümüz aydınlık bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Buralarda huzuru kimse bozamayacak, sokaklarda herkes rahatça gezecek, evine rahatça gidecek. Bir daha güvenlikten yana asla kimsenin aklına acabamı ki sorusu gelmesin. Bu eli silahlı eşkıya gelir evimde rahatsız eder diye gelmesin. İnşallah huzur burada daim olacak" dedi.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da, "Cizreliler olarak, Silopililer olarak Allah müthiş bir toprak vermiş, ticaret kapısı vermiş ve bu büyük bir şans bunu iyi kullanmak lazım. TOBB almış olduğu bir karar var il merkezlerine okul yapma sözü. Bunu Şırnak dahil 81 ilde gerçekleştirdik. İnşallah Cizre'de daha önce hükümetimizin söz verdiği tarzdan İl Merkezi olduğu anda söz veriyorum ilk okulun temelini ben atacağım. Cizre 82.il olsun istiyoruz. 83'te Yüksekova olsun istiyoruz" dedi.



Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Çağlı ise,"göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman desteğinizi ve sorunlarımızın çözümü konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin gücünü yanımızda gördük.Keza bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki,Sayın Valimiz ve Sayın Kaymakamımız aktif ve hızlı sayılmaları noktasında bölgemize ve şehrimize önemli katkılarda bulunmuşlardır" diye konuştu.



Bakan Özhaseki ve beraberindeki heyet Cizre esnafını ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı. - ŞIRNAK