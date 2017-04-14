Bakan Özhaseki, MHP Lideri Bahçeli'nin Sözlerini Değerlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin bir yazısındaki 'eyalet sistemiyle' ilgili sözlerini değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşleridir" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentte bulunan bir otelde yerel ve ulusal basının temsilcileri ile bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Özhaseki, pazar günü yapılacak olan referandum la ilgili bilgiler verdi. Bir gazetecinin, 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin bir yazısındaki eyalet sistemiyle ilgili sözlerini' sorması üzerine Bakan Özhaseki, şu cevabı verdi:



"Cumhurbaşkanımızın 1 tane baş danışmanı yok. İnsanlar baş danışman denilince şöyle anlıyorlar. 1 kişi var. Cumhurbaşkanı devamlı ona soruyor. O ne derse onu yapıyor. Benim bildiğim onlarca baş danışmanı var. Onlara ara ara fikir sorulur. Rapor hazırlattırılır ve görüşleri alınır. Bu insanlar içerisinde her söylediği Cumhurbaşkanının sözü gibi algılamak doğru olmaz. Hele hele akademisyenlerin sözlerini her zaman icraatın başındaki siyasilerin, devlet adamlarının sözü ile özdeş tutmak doğru olmaz. Benimde büyükşehir belediye başkanlığım sırasında danışmanlığa atadığım insanlar olmuştu. Onların dışarıda yaptıklarından ve söylediklerinden ben sorumlu değilim ki. İçlerinden ceza alanlarda olmuştu. Bizde hayret ettik, ne iş yapmış diye. Şimdi oradaki konu da özellikle Şükrü Bey bir akademisyendir. Değişik düşünceleri olabilir ama referandum konusunda AK Parti'nin tavrı önemli, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri önemlidir. Hassasiyetlerimiz belli. Özellikle bizim tek devlet, tek millet, tek vatan ve tek bayrak diye dilimize pelesenk ettiğimiz bir dönemde. Bizimde kırmızı çizgilerimizin olduğunu defalarca söylediğimiz bir ortamda, bunun dışında eyalet vari bir yapıya gidecek yolda bir söz söylenmesini hiç birimiz olumlu karşılamayız. AK Partililerin hiçbiri buna sıcak bakmaz. Bunu da zaten Sayın Cumhurbaşkanı dün ifade ettiler. Bunun dışında eğer görüşler varsa kendi görüşleridir. Sadece kendilerini bağlar. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızı görüşleridir. AK Parti'nin kurumsal olarak görüşleridir." - KAYSERİ